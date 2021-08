Concerto Sangiovanni a Terni, tamponi gratuiti per chi ha il biglietto | Ok Green Pass - Tuttoggi

Il Comune, per tutti coloro che hanno acquistato il biglietto per il concerto, ha messo a disposizione un servizio gratuito per effettuare il tampone

Sale l’attesa per il concerto di Sangiovanni all’anfiteatro di Terni; l’evento, che ha fatto registrare il sold out nelle prime ore di messa a disposizione dei biglietti (con tanto di polemiche al seguito, ndr), avrà luogo domenica 29 agosto. L’apertura del concerto sarà affidata al giovane artista ternano AimaD che, alle 21.00, darà inizio all’evento, con apertura dei cancelli fissata alle 19.30.

Sangiovanni in concerto, Green Pass o tampone

Il concerto di Sangiovanni è invece previsto alle 21.45 e per assistere all’evento è necessario essere in possesso di Green Pass o tampone (per gli over 12, ndr). Il Comune di Terni, per tutti coloro che hanno acquistato il biglietto per il concerto, ha messo a disposizione un servizio gratuito per effettuare il tampone.

Ecco dove fare il tampone

Il tampone si potrà effettuare nella farmacia comunale di via Porta Sant’Angelo, nelle giornate di sabato dalle 8.00 alle 19.00 e di domenica dalle 8.00 alle 14.00. Esibendo il tagliando del concerto il tampone è gratuito e per effettuare il test è necessaria la prenotazione al numero 0744 409019.