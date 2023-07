Con il cuore, ultimi giorni per sostenere la solidarietà: oggi pomeriggio la replica - Tuttoggi.info

Ultimi giorni per partecipare alla maratona francescana di “Con il Cuore, nel nome di Francesco”, che quest’anno ha sostenuto 20 progetti in 9 paesi, tra cui le mense francescane in Italia e le popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione. La serata benefica condotta da Carlo Conti andrà in onda domenica 9 luglio alle 16.30 su Rai1 e sarà disponibile anche su RaiPlay.

Fiorella Mannoia, Pooh, Nek, Francesco Renga, Mr. Rain e Amii Stewart gli ospiti dell’edizione di quest’anno del concerto benefico. La campagna solidale dei frati di Assisi tornerà protagonista anche nella puntata di domenica mattina di “In viaggio con Francesco” in onda alle 10.40 su Rai Radio 1.

«I gesti di solidarietà sostengono la vita degli altri e rendono bella la propria – ha dichiarato padre Enzo Fortunato, coordinatore dell’evento –. Completiamo insieme questo grande obiettivo».

Sarà possibile partecipare alla maratona di solidarietà Con il cuore fino al 15 luglio donando 2 euro al 45515 con un sms da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.

L’iniziativa è promossa dal Sacro Convento di Assisi e dall’Istituto per il Credito Sportivo. Alla sua realizzazione ha contribuito Poste Italiane, Ferrovie dello Stato ed Eni. La campagna solidale “Con il Cuore, nel nome di Francesco” è patrocinata da Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Assisi.

Per maggiori informazioni e per sostenere i progetti visita il sito www.conilcuore.info