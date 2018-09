Con alcol nel sangue 11 volte sopra il limite, provoca incidente | Denunciato

share

Al controllo del tasso alcolemico è risultato un valore di 5,60 g/l, ovvero ben undici volte superiore al limite di legge di 0,50. Per questo il conducente 40enne ternano di un’autovettura, una Kia, che aveva appena provocato un incidente in via Campomicciolo è stato denunciato all’autorità giudiziaria, mentre la sua patente è stata sequestrata e l’auto sottoposta a sequestro. A portare a termine il controllo è stata l’Unità Operativa Infortunistica Stradale della Polizia Municipale intervenuta nello scorso fine settimana a seguito di un incidente durante il quale la Kia nell’effettuare una svolta a sinistra aveva urtato un motorino che percorreva la via con direzione di marcia opposta. Al conducente del motorino trasportato in ospedale, sono state riscontrate lesioni con una prognosi di 40 giorni.

