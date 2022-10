Comunità energetiche rinnovabili, Cascia aderisce al bando della struttura commissariale - Tuttoggi

Le Comunità energetiche rinnovabili (CER) sono organismi nei quali tutti i soggetti partecipanti, come Comuni, imprese, esercizi commerciali, cittadini, condividono l’energia prodotta con impianti rinnovabili, come il fotovoltaico, godendo dell’autoconsumo e di consistenti sconti sulla bolletta relativa all’energia eventualmente prelevata dalla rete.

Ai contributi sono ammessi sia gli enti e le amministrazioni pubbliche territoriali, che le CER in via di costituzione promosse dagli stessi enti. In questo caso, o se gli enti promotori si impegnano a creare sistemi di condivisione o reti di teleriscaldamento, il contributo a fondo perduto è pari al 100% della spesa prevista dal progetto.

Il Comune di Cascia ha pubblicato un Avviso di manifestazione di interesse per l’adesione che dovrà pervenire entro venerdì 21 ottobre ore 13 mediante PEC all’indirizzo comune.cascia@postacert.umbria.it con oggetto “Manifestazione di interesse alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile”. Per vincere il bando è necessario che quante più utenze (pubbliche, domestiche, aziendali ecc) aderiscano ad esso.