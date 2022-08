Comune mette all’asta 10 negozi: ecco dove. Concessione per 9 anni

Il Comune di Foligno ha pubblicato un avviso di asta pubblica per la concessione di unità immobiliari di proprietà comunali per uso commerciale e usi diversi

In particolare si trovano a Corso Cavour 53 piano terra (negozio, con canone annuo di 11.880 euro l’anno); a Corso Cavour 79-81 Palazzo delle Logge piano terra – mezzanino (negozio, canone da 13.664 euro l’anno); in via Mazzini 131-133 Palazzo Passeri, piano terra (negozio, 12.044 euro l’anno); in via San Giovanni dell’Acqua 20-22, casalini medievali portico piano terra-seminterrato (negozio, 7.188 euro l’anno); in via Madonna del Giglio 11-13-15, piano terra (laboratorio artigianale/magazzino, 3.372 euro l’anno); in via dei Monasteri 11, piano terra (garage, 2.268 euro); in via Cortella 5a Palazzo Passeri, piano terra (negozio, 960 euro); in via Corso Novo 2z Piazza Branducci 12-13 piano terra (negozio, 10.557 euro); in via dei Mille 47 (negozio, 14.472 euro ma canone assente prime 24 o 42 mensilità per lavori); in via Mazzini 127 Palazzo Passeri, piano terra (negozio, 1.848 euro).