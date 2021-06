Comune Marsciano ricorda i numeri da contattare per disservizi di varia natura - Tuttoggi

Segnalazioni su pubblica illuminazione, sul verde o i servizi idrici. I cittadini sono invitati a contattare i numeri dedicati attivati dai gestori

Il Comune ricorda ai cittadini che sono attivi dei numeri di telefono dedicati per effettuare tutte le segnalazioni che riguardano i servizi di pubblica illuminazione, di gestione del verde e idrici (acquedotto e fognature).

“È importante – spiega l’assessore Francesca Borzacchiello – che i cittadini, per effettuare le segnalazioni di malfunzionamenti o altre tipologie di problematiche, utilizzino i canali dedicati, in questo caso numeri telefonici messi a disposizione dai gestori dei servizi. Le segnalazioni fatte attraverso altre modalità, come possono essere i messaggi sui social o comunicazioni indirizzate agli amministratori, comportano, infatti, il rischio di non arrivare a destinazione nei tempi utili, con un conseguente allungamento dei tempi di risposta e procedure di intervento meno efficienti”.

Di seguito il quadro di numeri attivi per le varie segnalazioni, consultabili sul sito del Comune all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/pagina2387_segnalazioni-relative-alla-pubblica-illuminazione.html.

Pubblica illuminazione – gestore società Telux

075.997.7915 – attivo 7 giorni su 7 H24

Tipologie di segnalazioni: rotture, guasti e disservizi che riguardano l’illuminazione pubblica di vie, piazze, giardini pubblici ecc.

Verde pubblico comunale – gestore società Umbra Servizi

075.886.0026 – attivo 7 giorni su 7 H24

Tipologie di segnalazioni: Problemi di sicurezza legati ad alberature e crescita dell’erba negli spazi pubblici comunali. A titolo di esempio vanno segnalati rami spezzati, alberi caduti o pericolanti, erba eccessivamente alta, lungo le strade comunali o all’interno di rotatorie, tale da ostruire la visibilità, ecc.

Servizi idrici – gestore Umbra Acque

800.25.04.45 – attivo 7 giorni su 7 H24

Tipologie di segnalazioni: rotture, perdite e disservizi che riguardano il pubblico acquedotto e le fognature.