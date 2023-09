Completati lavori rotatoria in via Tiberina Sud "Obiettivo sicurezza in un'arteria molto trafficata" - Tuttoggi.info

Realizzata e già percorribile la rotatoria al confine tra i Comuni di Sansepolcro e San Giustino, nel versante toscano ne verranno realizzate altre tre

Dopo quella di via Visconti, un’altra rotatoria – quella in via Tiberina Sud, al confine tra i Comuni di Sansepolcro e San Giustino – è stata completata ed è già percorribile da auto e camion.

Entrambi i cantieri sono stati ultimati in tempi relativamente brevi con importo complessivo pari a 260.000 euro, di cui 200.000 finanziati con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, consequenziali nel loro iter progettuale e realizzativo.

“Anche in via Tiberina Sud – commenta l’assessore ai Lavori pubblici di Sansepolcro Riccardo Marzi – siamo intervenuti con l’obiettivo di mettere in sicurezza un’arteria particolarmente trafficata, e pure qui, come in via Visconti, l’impianto sarà dotato di pubblica illuminazione. Un maxi intervento fortemente voluto per permettere una viabilità più fluida e sicura in due punti nevralgici del territorio. Si tratta di un primo importante step in quest’area che vedrà nel prossimo futuro altri fondamentali interventi per assicurare il doveroso decoro alla zona”.

Ma non finisce qui, perché in vista ci sono altre rotatorie sul versante biturgense: la prima in zona Porta del Castello, la seconda di fronte agli spazi del Bar Santioni e la terza nell’area adiacente il supermercato Famila. Tutte con la volontà di aumentare le condizioni di sicurezza nel transito in incroci sottoposti ad intenso movimento di veicoli.