Competitività del settore turistico, bando della Camera di commercio per le imprese - Tuttoggi.info

Pubblicato il Bando 2024 per la valorizzazione della destinazione turistica integrata in Umbria, domande dal 22 gennaio

La Camera di Commercio dell’Umbria, nell’ambito delle attività di promozione e valorizzazione del turismo svolte in sinergia con la Regione, prevede la concessione di contributi a favore delle imprese del settore, volti ad incentivare azioni che potenzialmente abbiano un impatto diretto sullo sviluppo della competitività delle imprese del settore. In questo contesto l’Ente camerale umbro ha pubblicato il Bando 2024 per la valorizzazione della destinazione turistica integrata.

In particolare, il Bando intende sostenere l’adeguamento dell’offerta turistica delle imprese umbre ad un elevato livello qualitativo in linea con il nuovo Brand System regionale che mira a veicolare un’immagine del territorio in grado di rappresentare efficacemente le peculiarità, i valori, la storia e le tradizioni della regione Umbria.

Al fine di valorizzare, integrare e favorire l’offerta delle singole imprese dell’ecosistema turistico regionale con i siti di promozione turistica regionale e nazionale, si prevede la concessione di contributi che consentano l’adeguamento dei siti aziendali per implementare l’interoperabilità con le piattaforme di promozione regionale e nazionale (TDH) e favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi.

Quali attività vengono finanziate dal bando?

Adeguamento della propria offerta turistica ad un elevato livello qualitativo e adozione del Marchio ombrello regionale “Umbria Cuore Verde d’Italia”; adeguamento dei siti aziendali per l’integrazione con i siti di promozione turistica regionale e nazionale.

A quanto ammonta il contributo?

Il contributo concedibile è pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di 4mila euro. L’impegno finanziario che il Bando mette in campo è di 200mila euro.

I beneficiari del bando

Possono presentare domanda per ottenere il contributo le imprese turistiche con sede legale e/o unità operativa nella regione Umbria, che rientrino nella definizione di micro, piccole e medie imprese e svolgono un’attività classificata con i codici ATECO 2007 (si fa riferimento al codice ATECO – attività principale o secondaria indicata in visura camerale alla data di presentazione della domanda) di cui alla divisione:

55 e tutti i sottodigit – Alberghi e strutture simili ;

; 56 e tutti i sottodigit – Attività dei servizi di ristorazione;

79 e tutti i sottodigit – Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse . Per questa tipologia di attività, potranno essere ammessi a contributo solo gli interventi finalizzati ad incrementare i flussi di incoming verso il territorio regionale.

. Per questa tipologia di attività, potranno essere ammessi a contributo solo gli interventi finalizzati ad incrementare i flussi di incoming verso il territorio regionale. 77.21 – Noleggio di attrezzature sportive e ricreative.

Quando e come si presentano le domande?

Le domande, firmate digitalmente, dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma Web Telemaco – Servizi e-gov – Contributi alle imprese – a partire dalle ore 10:00 del 22 gennaio 2024 alle ore 18:00 del 31 marzo 2024.

Valutazione delle domande e concessione del contributo

Le risorse saranno assegnate con “procedura a sportello”, attraverso una valutazione progressiva delle domande pervenute in base all’ordine cronologico di invio, considerando la data e l’ora di invio della pratica telematica come risultante dalla tracciatura effettuata dal sistema Telemaco.

La rendicontazione

La rendicontazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 30/11/2024, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di contributo. L’erogazione del contributo avverrà entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione.

Sul sito internet camerale www.umbria.camcom.it sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

La presentazione del Marchio ombrello “Umbria Cuore Verde d’Italia”

Regione Umbria e Camera di Commercio dell’Umbria proseguono intanto il roadshow sul territorio regionale per la presentazione del Marchio ombrello “Umbria Cuore Verde d’Italia” come strategia di promozione del territorio. Un marchio collettivo, un segno distintivo e uno strumento di comunicazione e promozione che facilita lo sviluppo di un’offerta integrata tra istituzioni, enti, imprese, prodotti, servizi e attività produttive dell’Umbria. L’utilizzo del marchio è volto ad incrementare la notorietà del territorio, delle sue imprese, dei suoi prodotti, dei suoi servizi e ad aumentare il valore percepito da parte degli utenti cui la comunicazione è rivolta.

I prossimi appuntamenti con il roadshow sono a Todi il 24 gennaio 2024 alle ore 14.30 nella Sala del Consiglio comunale presso il Palazzo del Capitano, Piazza del Popolo 29/30 (per iscriversi: https://forms.gle/vJxMoGyjRZgyu6v59) e a Magione il 25 gennaio 2024 ore 9.30 presso l’Officina teatrale La Piazzetta, piazza Giuseppe Mengoni (per iscriversi: https://forms.gle/FJZWgeRcLLTtf5S87).

Il programma prevede, a cura di Regione e Camera di Commercio, la presentazione del Marchio ombrello e le modalità previste per il rilascio (va ricordato che la richiesta di autorizzazione – che è gratuita – per potersi fregiare del marchio collettivo “Umbria Cuore Verde d’Italia” va presentata alla Camera di commercio). Seguirà, dopo la pausa caffè, “Le Scelte aziendali consapevoli – presentazione Dati Piattaforma Stendhal”, A cura di Isnart. Subito dopo ci sarà l’intervento della dr.ssa Monica Basile, esperta di Marketing territoriale e consulente Isnart, su “Aziende e presenza online: strategie per migliorare la comunicazione con la clientela”. Si chiuderà con un aperitivo di networking.