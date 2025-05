Come pulire la tua macchina del caffè in 5 step, quale decalcificante scegliere - Tuttoggi.info

Scopri passo passo come eliminare calcare e impurità con PURIVITA®, per un espresso sempre cremoso e dal gusto inimitabile

Perché Decalcificare è Fondamentale

Il calcare è il nemico numero uno della tua macchina del caffè: si deposita nei circuiti interni, ostacola la circolazione dell’acqua, rallenta i tempi di estrazione e altera l’aroma della bevanda. Ignorare la manutenzione vorrebbe dire trovarsi con un caffè insapore, una macchina rumorosa e, in casi estremi, costose riparazioni. Ecco perché un decalcificante universale di qualità diventa un alleato irrinunciabile per mantenere la tua attrezzatura in forma smagliante.

Cosa ti serve

PURIVITA® Decalcificante Universale (formato da 250 ml, sufficiente per 3–4 cicli di decalcificazione)

Acqua fresca a temperatura ambiente

Un contenitore capiente (se il manuale della tua macchina lo richiede)

Il manuale di istruzioni del tuo modello, per seguire eventuali indicazioni specifiche

1️⃣ Step 1 – Preparazione del composto

Rimuovi il serbatoio dell’acqua e svuotalo completamente. Diluisci 50 ml di PURIVITA® in 500 ml di acqua, seguendo le indicazioni riportate sull’etichetta. Mescola delicatamente finché la soluzione non appare limpida e uniforme.

2️⃣ Step 2 – Avvio del ciclo di decalcificazione

Versa la soluzione decalcificante nel serbatoio e reinseriscilo nella macchina. Seleziona il programma di decalcificazione (o il ciclo di erogazione acqua calda, in assenza di un programma dedicato). Avvia il ciclo e lascia che la macchina completi l’intero processo: il liquido circolerà attraverso tubature e componenti interni, sciogliendo calcare e depositi.

3️⃣ Step 3 – Risciacquo approfondito

Al termine del ciclo, svuota il serbatoio e sciacqualo accuratamente. Riempi il serbatoio con acqua pulita e avvia due cicli di erogazione acqua senza caffè, per eliminare ogni residuo chimico. Controlla che l’erogazione sia limpida e priva di schiuma o odori di decalcificante.

4️⃣ Step 4 – Pulizia esterna e manutenzione

Pulisci il porta-cialde o il gruppo erogatore con una spazzola morbida. Asciuga con un panno in microfibra tutte le superfici esterne, evitando detergenti aggressivi. Verifica il filtro anticalcare (se presente) e sostituiscilo secondo le istruzioni del produttore.

5️⃣ Step 5 – Programma di manutenzione regolare

Cadenza consigliata: ogni 2–3 mesi o ogni 200–300 erogazioni, a seconda dell'hardness dell'acqua nella tua zona.

Promemoria smart: imposta un allarme sullo smartphone o sfrutta l'app della tua macchina (se disponibile) per ricordarti il prossimo ciclo.

Vantaggio extra: una macchina ben decalcificata consuma meno energia e preserva più a lungo tutti i componenti interni.

🔍 I vantaggi di PURIVITA®

Compatibilità universale con tutte le marche principali (De'Longhi, Nespresso, Lavazza, Dolce Gusto, Saeco).

Formula biodegradabile, priva di acidi aggressivi e completamente sicura per tubature e guarnizioni.

Efficienza comprovata: rimuove fino al 100% del calcare, ripristinando portata e temperatura ideali.

Praticità d'uso: il flacone da 250 ml copre più cicli di decalcificazione, con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni.

