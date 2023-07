Come comprare like su Instagram, i migliori siti web nel 2023 - Tuttoggi.info

Anche le aziende, le piccole aziende e le start up usano Instagram per raggiungere nuovi potenziali clienti

Cos’è Instagram e chi lo utilizza

Instagram è un social network dalla forte componente grafica; inizialmente veniva usato dagli utenti per postare fotografie di vario tipo, ma negli anni il social si è espanso fino a permettere la pubblicazione di foto, caroselli di foto, video, storie, dirette in live e reels, ovvero video brevi in formato verticale. In particolare, dal 2020 in poi i reels sono diventati il format dominante della piattaforma.

Attualmente, Instagram è un social molto usato dai giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni, ma è facile trovare anche persone trai 25 e i 30 oppure tra i 35 e i 50.

La maggior parte degli utenti utilizza la piattaforma per condividere momenti di vita personale con amici, parenti e conoscenti, ma ci sono persone che impiegano Instagram a livello più professionale.

Influencer, liberi professionisti, artigiani, aspiranti influencer e creators di varia natura usano Instagram per condividere il proprio lavoro con altre persone e farsi conoscere da un pubblico sempre più ampio. Anche le aziende, le piccole aziende e le start up usano Instagram per raggiungere nuovi potenziali clienti tramite degli annunci mirati. Instagram permette di comprare e sfogliare i siti web direttamente da smartphone, pertanto si tratta di una soluzione rapida e veloce che molti apprezzano.

Chiunque voglia mandare avanti un’attività commerciale di successo dovrà necessariamente valutare l’idea di investire tempo, risorse e soldi in un buon profilo Instagram, attivo e in costante crescita, così da migliorare la diffusione del brand e l’interazione con i potenziali clienti. Il cliente contemporaneo ama interagire direttamente con il negozio online prima di acquistare, e Instagram è un prezioso strumento che consente di farlo.

Ecco una breve panoramica dei migliori siti web:

Per una massiccia campagna di social media marketing – Followerius

Social media marketing per tutti i network – SocialBoss

Tutto per Instagram – ViralGrowing

Molte diverse possibilità – LikeTron

Un sito semplice ed esaustivo – PopularityBox

Perché i Mi piace su Instagram sono importanti

I social network, Instagram incluso, tendono a premiare in modo più consistente i post, i video e i creators che ottengono un maggior numero di interazioni (like, visualizzazioni, commenti, ecc.) nei momenti successivi alla pubblicazione.

Se il vostro post (o foto) riceve molti like Instagram nelle prime ore dopo la pubblicazione, il post avrà più possibilità di risultare interessante secondo l’algoritmo interno di Instagram; più un contenuto è interessante, meglio verrà indicizzato. Con una migliore indicizzazione, il post raggiungerà utenti nuovi e potenzialmente interessati a iscriversi, lasciare like, interagire e seguire i vostri futuri post. In questo modo, si innesca un meccanismo che aumenterà la vostra visibilità nel tempo, provocando una crescita costante nel tempo.

I like Instagram sono uno dei tanti parametri in grado di avviare questo meccanismo; maggiore è il numero di like, più grandi sono le possibilità di crescere.

I migliori siti per l’acquisto like Instagram

Se non avete mai comprato like di Instagram prima d’ora, potreste avere qualche difficoltà nella scelta del servizio giusto per voi. Di seguito, trovate una piccola selezione dei migliori siti per comprare like, in grado di dispensare like Instagram di alta qualità.

Per distinguere un sito affidabile dove effettuare l’acquisto di like Instagram, vi consigliamo di valutare i seguenti parametri:

opzione di comprare like Instagram in piccola quantità;

buon servizio di assistenza clienti, che sappia essere di supporto all’utente in tutte le fasi d’acquisto;

in caso di mancata recezione dei like Instagram, o in caso questi calino subito dopo l’acquisto, il cliente deve avere diritto a una garanzia che consenta il rimborso o la ricarica dei like;

molti metodi di pagamento disponibili (come carta di credito o credito Apple Pay e Google Pay);

protezione della privacy del cliente (i servizi affidabili non richiedono la password dell’account);

sezione FAQ ricca e dettagliata;

la consegna dei like Instagram avviene in tempi relativamente lunghi, per imitare una crescita naturale;

ampia selezione di pacchetti, adatti a tutti i profili, con descrizione dettagliata dei tempi e modi di consegna.

Followerius è un sito che permette di boostare molte piattaforme diverse, tra cui Instagram; in particolare, per boostare la visibilità del vostro account, potrete comprare like, iscritti, visualizzazioni e molto altro.

Il pacchetto di like Instagram più piccolo costa 1,99 euro e garantisce la consegna di 100 like in 1-24 ore; il pacchetto più grande, da 100.000 like Instagram (consegna in 1-10 giorni), costa invece 289,99 euro.

Se la vostra pagina è rivolta solo a un pubblico di italiani, potreste preferire i pacchetti di like provenienti da soli account italiani; il più piccolo, da 10 like, costa 0,99 centesimi (consegna 1-24 ore), mentre il più grande, da 1000 like, costa 45,99 euro (stessi tempi di consegna).

SocialBoss

Anche SocialBoss è un servizio efficace se volete aumentare la vostra visibilità in più piattaforme contemporaneamente. Per quanto riguarda Instagram, avrete a disposizione un’amplissima scelta di interazioni tra cui scegliere.

I pacchetti di like Instagram partono da 100 like (3,29 dollari), con tempi di consegna di 1-24 ore. Il pacchetto più grande, (100.000 like a 359,99 dollari) può richiedere fino a 10 giorni per arrivare a destinazione.

ViralGrowing

ViralGrowing è un sito perlopiù concentrato su Instagram, che consente di comprare vari tipi di interazioni.

Se vi interessa solo aumentare il numero di like, il pacchetto più piccolo (100 like) costa 3,29 dollari e vi verrà consegnato in 5-15 minuti. Il più grande, da 100.000 like Instagram, costa invece 359,99 dollari e richiede da 2 a 5 giorni per essere consegnato.

LikeTron

LikeTron è un servizio che si occupa di molte piattaforme diverse, come Instagram.

Per comprare like su Instagram, potete scegliere tra vari pacchetti diversi: il più piccolo, da 100 like, costa 2,58 euro e viene consegnato in 1-24 ore. Il pacchetto più grande, da 50.000 like, ha un prezzo di 148,38 euro e richiede da 1 a 6 giorni per completare la consegna.

PopularityBox

PopularityBox è l’ultimo sito della nostra lista, ma non per mancanza di professionalità. Il servizio clienti efficiente, il catalogo fornito e i prezzi competitivi lo rendono una validissima alternativa.

Perché potresti decidere di comprare like Instagram

Se vi state già impegnando per far crescere il vostro account, ma avete fretta di guadagnare nuovi seguaci o nuovi clienti, potreste valutare di comprare una piccola quantità di like su Instagram.

L’acquisto di like Instagram è spesso legato a un aumento immediato della popolarità e a un miglioramento dell’indicizzazione, ma solo se nel frattempo avete studiato con costanza e regolarità le migliori tendenze per crescere e le possibili strategie per fare promozione del vostro account (magari valutando anche la sponsorizzazione a pagamento di Instagram).

Qual è il prezzo medio per acquistare like Instagram

Indipendentemente dal servizio scelto, i pacchetti di like Instagram più piccoli costano solo pochi euro e non incidono eccessivamente sul budget dell’aspirante influencer o dell’azienda.

I pacchetti più grandi, che assicurano migliaia e decine di migliaia di like Instagram, possono costare anche diverse centinaia di euro.

Come funziona l’acquisto like Instagram

Comprare like Instagram è solitamente una procedura molto semplice, adatta anche agli utenti meno esperti. Indipendentemente dal sito scelto, in genere vi basterà:

selezionare il pacchetto più adatto alle vostre esigenze;

inserirlo nel carrello;

fornire un indirizzo email e gli estremi del metodo di pagamento preferito tra quelli proposti;

fornire il nome del profilo Instagram o il link del post a cui assegnare i nuovi like Instagram;

attendere il completamento della procedura.

I like arriveranno nel giro di pochi minuti, oppure secondo quanto scritto nella descrizione del pacchetto.

Compra like Instagram in piccoli pacchetti, non sporadicamente in grandi pacchetti

Instagram è dotato di una rete neurale in grado di individuare ogni potenziale crescita illecita; per evitare problemi o sanzioni future, conviene:

comprare solo presso siti affidabili;

scegliere pacchetti di piccola taglia;

dilazionare gli acquisti nel tempo.

Anche se l’idea di comprare like Instagram in grande quantità può risultare allettante, non è mai conveniente (soprattutto per i profili piccoli e recenti). Una crescita esagerata viene quasi sempre interpretata come sospetta e può comportare problemi più o meno gravi per il profilo.

Per ottenere una crescita solida e costante, conviene comprare solo un pacchetto di like Instagram alla volta; prima di comprare il successivo, aspettate che i benefici dell’acquisto di like precedente siano visibili e tangibili.

Altri modi per aumentare i Mi piace su Instagram

Comprare like Instagram è un ottimo modo per crescere velocemente, ma di certo non è l’unico: per ottenere il massimo da questo genere di acquisto, è necessario studiare il funzionamento di Instagram, studiare la concorrenza e risultare consistenti nella pubblicazione. Di seguito, trovate qualche consiglio per ottenere il massimo da questa piattaforma.

Stabilisci un programma di pubblicazione e mantienilo

Le pagine più seguite postano contenuti con regolarità; in base ai vostri contenuti, potete scegliere di pubblicare ogni giorno, alcune volte a settimana, ogni settimana, ecc.

Osservate la frequenza di pubblicazione della concorrenza e prendete spunto, magari alternando vari format fino a trovare quello preferito dei vostri followers.

Coinvolgi il tuo pubblico scrivendo descrizioni interessanti

Le immagini sono importanti, ma per avere una buona indicizzazione è utile scrivere dei testi abbastanza lunghi, accattivanti e interessanti da leggere. Provate a rivolgervi a un gruppo di scrittori professionisti, oppure imparate le regole di base della SEO e scegliete termini adatti all’occasione.

Utilizza hashtag di tendenza e diversificati

Gli hashtag sono parte dei metadati usati da Instagram per indicizzare un determinato contenuto; per esempio, se usate l’hashtag #cooking nei vostri post, avrete più possibilità di comparire nel feed di persone che già seguono dei contenuti riguardanti il mondo della cucina.

Esistono dei siti in grado di suggerire gli hashtag più efficaci in base all’argomento da trattare; in alternativa, potete anche verificare quali sono gli hashtag più popolari del momento e vedere cosa scrivono gli account concorrenti.

Utilizza strumenti diversi per monitorare il tuo coinvolgimento e popolarità

Instagram consente di visualizzare le Insight per ciascun post; qui potrete leggere varie informazioni utili, come il numero di account raggiunti e quello di account che hanno interagito, il tutto suddividendo tra follower e non follower.

Inoltre, potrete conoscere la provenienza delle visualizzazioni (profilo, home, hashtag, altro), oppure il numero di interazioni generate sul post e il numero di visite e iscrizioni al profilo che esso ha generato.

Se invece visitate il vostro profilo da smartphone, potrete visualizzare anche la Dashboard per professionisti: da qui potete monitorare quanti account avete raggiunto negli ultimi 30 giorni e usufruire di diversi strumenti utili per sponsorizzare il profilo oppure organizzare una collaborazione con brand e creator.

Per avere un’idea non solo quantitativa, ma anche qualitativa, curate la comunicazione diretta: interagite con i potenziali clienti tramite commenti, live e messaggi privati, magari tenendo conto dei feedback più significativi.

Adatta il tuo contenuto al tuo settore di nicchia e al tuo pubblico target

Una volta scelto l’argomento principale da trattare sul profilo (che sia gaming, cucina, arte, informazione, ecc.), cercate di capire:

il genere e l’età del pubblico di riferimento;

gli orari migliori per pubblicare;

come potete competere con la concorrenza.

In genere, i creator che trattano molti argomenti simili potranno avere un pubblico più ampio ma meno costante; al contrario, chi si concentra su un argomento di nicchia potrebbe avere meno iscritti, ma più fedeli e affezionati.

Trova il giusto equilibrio tra quantità e qualità dei post

La quantità di post e la frequenza di pubblicazione sono importanti, ma è consigliabile curare molto anche la qualità:

postate dei reels belli da vedere, utili e con un buon audio (o una canzone appropriata in sottofondo);

seguite pure le tendenze del momento riadattandole ai vostri contenuti, ma non basate le pubblicazioni solo su queste;

le foto e le grafiche devono essere in alta definizione, graficamente piacevoli e informative;

i testi e le didascalie dei post devono essere sufficientemente esplicative e lunghe.

Studia l’algoritmo e sistematizza le tue conoscenze

Molte regole sul funzionamento di Instagram non vengono condivise con gli users standard, ma sono appannaggio esclusivo degli addetti ai lavori. Poiché l’algoritmo di Instagram si evolve e cambia costantemente, potreste aver bisogno di fare più ricerche nel tempo per scoprire gli aggiornamenti e le modifiche.

Per esempio, dal 2020 in poi Instagram ha iniziato a premiare i reels e a migliorare la loro visibilità rispetto a quella dei post; allo stesso tempo, alcuni esperti di marketing sostengono che gli hashtag abbiano perso peso in qualità di metadati, mentre la didascalia dei post ne hanno guadagnato.

Tenetevi informati, leggete i siti specializzati e non esitate a fare i vostri esperimenti, così da trovare la vostra formula perfetta da rimettere a punto a seconda del periodo dell’anno, delle feste in arrivo e della stagione.

Acquista like Instagram e combina tutte le migliori strategie per ottenere i migliori risultati possibili

Le strategie dette finora possono favorire la crescita nel medio e lungo periodo, ma senza aspettarsi risultati eccessivi in poco tempo e senza sforzo.

Per boostare il vostro impegno, valutate l’idea di acquistare like su Instagram nei periodi di maggior intensità all’interno del social; in questo modo, il vostro impegno potrebbe essere ripagato più rapidamente e portarvi ad accrescere la popolarità del vostro brand, oppure a espandere il portfolio clienti.

Domande frequenti

Quanti Mi piace su Instagram dovrebbe comprare un principiante?

Se la pagina Instagram da boostare è nuova e con pochi iscritti, conviene puntare su un pacchetto di like di piccola taglia, magari il più piccolo del catalogo.

Una crescita anomala nel numero di like, infatti, potrebbe risultare artificiale e portare (nel migliore dei casi) alla rimozione degli stessi, annullando quindi tutti i benefici dell’investimento.

Quali sono i rischi nell’acquisto di like su Instagram?

Comprare like Instagram è in genere una pratica sicura e utile, ma non priva di rischi; in particolare:

se comprate presso il sito web sbagliato, potreste ricevere dei like di cattiva qualità che verranno rimossi velocemente da Instagram;

se i like comprati non sono di buona qualità, potreste rischiare sanzioni da parte di Instagram (come il temuto shadow ban, che impedisce ai nuovi utenti di visualizzare i vostri post). Nei casi più gravi, il vostro profilo potrebbe rischiare la chiusura permanente;

alcuni siti non riescono a mantenere protetti i dati del cliente, che pertanto potrebbero essere violati e diffusi in altre piattaforme;

comprare più pacchetti di like contemporaneamente, anche se piccoli e di buona qualità, potrebbe rivelarsi rischioso per la reputazione del profilo.

È legale comprare Mi piace su Instagram?

Non esistono leggi italiane o europee che vietino esplicitamente di modificare le statistiche di un profilo social. Comprare like Instagram, però, è vietato dalle regole di utilizzo di Instagram, che scoraggia fortemente ogni genere di acquisto di like.

Non dovrete pagare multe di alcun tipo (né allo stato, né a Instagram), ma se un acquisto di like viene identificato dall’algoritmo della piattaforma potreste subire delle sanzioni più o meno gravi che interesseranno il vostro profilo Instagram e il suo futuro rendimento.

Se ho già molti Mi piace, posso trarre vantaggio dall’acquisto di altri?

Anche i profili più grandi o avviati possono beneficiare dell’acquisto di nuovi like Instagram. I nuovi like, infatti, aiutano a migliorare la visibilità dei post e a raggiungere più utenti.

Spesso, le pagine già affermate ricorrono a questa strategia di social media marketing: