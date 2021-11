Colto da malore nel bosco, muore cacciatore - Tuttoggi

L'intervento di soccorso è scattato nel primo pomeriggio di domenica ad Arrone, per il cacciatore - un uomo della zona, non c'è stato purtroppo nulla da fare

Un cacciatore è morto nel primo pomeriggio di domenica nei boschi della Valnerina ternana. L’allarme è scattato ad Arrone intorno alle 14 in seguito al malore accusato da un uomo, residente nella zona.

Sul posto sono intervenute due squadre del Sasu provenienti da Terni e dal presidio in Valnerina, composte da tecnici operatori e sanitari, oltre al personale del 118.

Per il cacciatore purtroppo non c’è stato nulla da fare ed i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Dopo l’autorizzazione da parte degli inquirenti allo spostamento, la salma è stata trasportata con tecniche alpinistiche, sulla speciale barella portantina in dotazione del Sasu, fino al mezzo dei soccorritori che l’ha portata a valle.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Terni.

Sempre nella giornata di domenica il Sasu è intervenuto a soccorrere anche un altro cacciatore, in quest’altro caso a Spoleto. Si tratta di un trentenne ferito da altri cacciatori e trasportato in elicottero all’ospedale di Perugia.