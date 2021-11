Incidente di caccia, trasferito in ospedale in elicottero

In due hanno sparato a un cinghiale stanato dai cani di una squadra in battuta, colpendo un cacciatore della squadra che era andato a riprenderli

Un cacciatore è stato trasporto in elicottero all’ospedale di Perugia dopo essere rimasto ferito in un incidente di caccia avvenuto a Spoleto.

La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Spoleto guidati dal capitano Teresa Messore.

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di domenica, in una zona tra Uncinano e Morgnano. In un punto in cui era in corso una braccata al cinghiale. Ad un tratto sembra che alcuni cani della squadra si siano allontanati e che uno dei cacciatori si sia spostato per andarli a riprendere. In una zona, però, dove si trovavano a caccia di beccacce altri due cacciatori spoletini, tra loro parenti. I due, sentendo muovere tra la boscaglia, avrebbero sparato al cinghiale stanato dai cani, colpendo però il cacciatore che si era allontanato dalla squadra.

Il cacciatore, anch’egli spoletino, sui 30 anni, è stato ferito all’inguine. Attivato il 118, che poi ha disposto il trasferimento del cacciatore all’ospedale di Perugia. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

(notizia in aggiornamento)