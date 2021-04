Colpo notturno al Compro Oro "In 3 minuti hanno rubato tutto" - Tuttoggi

Furto nel cuore della notte nel negozio di via Madonna di Mezzo Piano (Zona Shangai) a Gubbio, il colpo sarebbe opera di "professionisti"

Furto nel cuore della notte al Compro Oro di via Madonna di Mezzo Piano (Zona Shangai) a Gubbio. Il colpo è avvenuto intorno alle 2 di domenica (18 aprile), con i ladri che hanno fatto letteralmente razzia di ogni prezioso presente in negozio.

Si tratterebbe di una banda di “professionisti” – almeno 4 persone – che avrebbero agito secondo un preciso piano già studiato nei minimi dettagli, operando anche con estrema velocità.

I malviventi sono infatti riusciti prima a neutralizzare l’allarme e poi a forzare la porta d’ingresso con dei piedi di porco. Nel giro di pochi minuti hanno quindi ripulito l’intero negozio (con un bottino di certo quantificabile in diverse migliaia di euro), dandosi poi alla fuga.

Sul posto sono arrivati carabinieri e vigilanza notturna, che si sono trovati davanti solo i resti della razzia (nella foto il negozio dopo il furto). Le forze dell’ordine stanno tuttora cercando di risalire ai responsabili (che sarebbero stati tutti incappucciati) con il prezioso aiuto dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.

“Hanno rubato e rotto tutto quello che potevano in meno di 3 minuti – racconta il titolare del Compro Oro – nonostante i diversi sistemi di allarme e l’intervento delle forze dell’ordine. Vogliamo ringraziare amici, clienti e in generale tutti quelli che ci stanno dimostrando il loro affetto e vicinanza in questo triste momento. Riapriremo appena possibile…“