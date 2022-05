Collescipoli, al via i lavori di pavimentazione stradale nelle vie interne

Pavimentazione stradale nelle vie interne del borgo di Collescipoli: mercoledì 18 maggio l'inizio dei lavori.

Pavimentazione stradale a Collescipoli: i lavori nelle vie interne del borgo partiranno mercoledì 18 maggio. A renderlo noto l’Assessore ai Lavori pubblici del Comune di Terni, Benedetta Salvati.

Per consentire gli interventi, il Comune di Terni ha adottato un provvedimento di modifica della disciplina della circolazione stradale. In particolare, in Viale Quinto Granati (area di parcheggio tra la porta di ingresso al centro storico di Collescipoli e via delle Mura Castellane) e in Via Pizzutella (spazio sosta tra i civici 30,32, 33, 35)sarà in vigore il divieto di sosta e fermata con rimozione forzosa, dalle ore 9.00 del 18 maggio fino al termine dei lavori; il tutto al fine di consentire l’allestimento di un’area di cantiere per la movimentazione di mezzi e il deposito dei materiali necessari.