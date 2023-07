Clamoroso Ternana, Lucarelli 'nuovo' allenatore - Tuttoggi.info

Ternana, riecco Lucarelli. Continua il valzer sulla panchina delle Fere. Ternana in attesa del closing con Pharmaguida

“La Ternana Calcio comunica di aver affidato al signor Cristiano Lucarelli ed al suo staff la conduzione tecnica della prima squadra rossoverde. In bocca al lupo per questa nuova esperienza con le Fere al nostro allenatore ed a tutti i suoi collaboratori” – questa è la breve nota con la quale la Ternana Calcio ha ufficializzato il ritorno in panchina di Cristiano Lucarelli, il tecnico livornese ancora sotto contratto con le Fere, ma indigesto a Bandecchi. In attesa del closing tra Unicusano e Nicola Guida, intanto la questione allenatore è risolta.

Servizio in aggiornamento