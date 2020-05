Citerna, tamponi negativi alla Casa di Riposo | Comune a contagi zero da oltre una settimana - Tuttoggi

“Siamo felici della negatività da Covid-19 di tutti gli anziani della Casa di Riposo di Citerna“.

Così il sindaco Enea Paladino, che aggiunge come questa notizia sia “un buon segnale per tutto il territorio comunale“, a contagi zero ormai da più di una settimana. “Chiedo perciò ancora a tutta la popolazione massima attenzione e rispetto di tutte le precauzioni”.



“Siamo riusciti ad arginare la diffusione del Covid, incrociando le dita, grazie ad un lavoro incessante e puntuale. – ha sottolineato l’assessore alla Sanità Paola Giannelli – La notizia della negatività dei nostri anziani nella Residenza Servita di Citerna ci fa ben sperare. Vorrei ringraziare Asl e ufficio igiene, sanitari e medici di famiglia, oltre alla Cooperativa San Michele Arcangelo, che in questo frangente ha dimostrato tutta la sua unione, disponibilità e professionalità nel fronteggiare questa emergenza”



Anche Riccardo Sensi, responsabile della RSA di Citerna ha mandato “un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale, all’ufficio Igiene, all’ Asl, ai medici curanti e tutte le famiglie dei nostri ospiti che hanno accolto con fiducia e serietà le regole imposte e al team della cooperativa.”