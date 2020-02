"Circolo di Lettura di Trevi”, ripartono le attività formative - Tuttoggi

(Cittadino e Provincia) – Trevi, 10 febbraio ‘20 – Ripartono le attività del “Circolo di Lettura di Trevi”. Anche per il nuovo anno, l’associazione, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, organizza una serie di appuntamenti formativi aperti a tutti, per scoprire e approfondire vari argomenti legati alla ‘gestione del verde’ e in generale alle cose belle che ci circondano.

Si comincia nel mese di febbraio con il corso di ‘Potatura viti, alberi da frutto e innesto’. Un percorso articolato in 8 lezioni, suddivise in teoria e pratica, sotto l’esperta guida del tecnico del Dipartimento di scienze agrarie dell’Università di Perugia, Massimo Pilli. E’ possibile iscriversi fino al giorno 16 febbraio.

Sempre nell’ambito delle iniziative del 2020, nei mesi di marzo e aprile si svolgerà il corso di ‘Apicoltura’, tenuto dal professor Tiziano Gardi. L’esperienza formativa in questo caso sarà composta da 10 lezioni teoriche e 4 pratiche, con tanto di visita di un apiario per vedere le tecniche di valutazione delle colonie e la formazione di sciami artificiali.

Ancora, ad aprile verrà realizzato un corso sulla ‘Ricerca delle erbe spontanee dimenticate’, mentre maggio sarà dedicato al giardinaggio e alla floricoltura. Infine, a giugno si terranno degli incontri centrati sugli animali domestici e da cortile in genere.