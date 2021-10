Ciclista investito, trasportato in ospedale

L'incidente nella prima mattinata di martedì in via Soriano | Soccorso dagli occupanti dell'auto coinvolta nel sinistro, fino all'arrivo dell'autoambulanza

Un ciclista è stato investito da un’automobile nella prima mattinata di martedì ed è stato trasferito all’ospedale di Perugia.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7.40 in via Soriano, nella zona di Sant’Andrea delle Fratte. L’impatto, per cause in corso di accertamento, all’altezza dell’ingresso del centro commerciale Geniale.

L’uomo è caduto sul marciapiede che costeggia la strada ed è stato soccorso dalle persone all’interno dell’auto coinvolta nell’incidente e da alcuni passanti. L’uomo è rimasto a terra, dolorante ma vigile, coperto per essere riparato dal freddo, fino all’arrivo dell’autoambulanza, che lo ha trasportato al vicino ospedale.