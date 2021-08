Lo sportivo che era caduto in un dirupo, è stato affidato alle cure del 118

Un ciclista, in escursione tra i boschi del comune di Stroncone, ha avuto questa mattina un incidente ed è stato soccorso dai Vigili del fuoco.

La squadra intervenuta da comando di Terni, ha raggiunto e aiutato lo sportivo che era caduto in un dirupo in località Aguzzo, mettendolo in sicurezza e affidandolo poi alle cure del personale sanitario.