Ci sono le elezioni politiche, slitta ad aprile il festival di influencer e creator

Riprendendo proprio il claim della campagna video ufficiale del TIC Festival “cambiare prospettiva”, anche lo stop forzato assume il valore di un cambiamento di prospettiva per il Festival che in questi mesi, sempre attento all’attualità e alle tendenze, continuerà ad arricchire il programma fitto di eventi, e che farà di Terni la città simbolo dei content creator e influencer.

Il Festival, reso possibile grazie al supporto progettuale e al contributo attuativo della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, si avvale del supporto del Comune di Terni per la logistica. Il Festival è organizzato da Umbria for the Future in collaborazione con MNcomm che ne cura anche la direzione artistica, guidata da Marco Villa, e si avvale della presenza di numerosi altri partner e agenzie. La raccolta sponsor e il supporto per il cast artisti è affidato a RED Carpet, il corporate communication partner è Comin & Partners.