"Chopin l'Inatteso". Prima assoluta per gli Amici della Musica di Foligno con il duo Cappelletto-Scolastra - Tuttoggi.info

In prima assoluta Sandro Cappelletto e Marco Scolastra raccontano il grande compositore polacco in un nuovo progetto tra musica e narrazione. Debutto il 23 ottobre per gli Amici della Musica di Foligno.

Da quale angolo del mondo, improvvisamente, è apparso Chopin? È da questa domanda che ha preso forma Chopin, l’inatteso, il nuovo progetto di Sandro Cappelletto e Marco Scolastra, un racconto concerto che debutterà in prima nazionale assoluta venerdì 23 ottobre, ore 21, all’Auditorium San Domenico di Foligno, nell’ambito della stagione 2026 degli Amici della Musica della cittadina umbra. Al centro del progetto – che anticipa il nuovo libro omonimo di Cappelletto, Chopin, l’inatteso, in uscita per Einaudi nella primavera 2027 -, un ritratto inedito di Fryderyk Chopin (1810-1849), compositore capace di lasciare un segno inconfondibile nella storia della musica nonostante una vita breve, facendo del pianoforte l’esclusivo strumento della propria espressione artistica. Sul palco del San Domenico la parola e la musica si intrecceranno in un racconto che ripercorre la vicenda umana e creativa del compositore, dai giovanili, e determinanti, anni polacchi, al breve periodo viennese, fino all’arrivo e alla scomparsa a Parigi e al quasi inconcepibile viaggio del suo cuore da Parigi a Varsavia. Affidata al pianoforte di Marco Scolastra e al testo, alla drammaturgia e alla voce narrante di Sandro Cappelletto, la vita personale e artistica del compositore si proietterà nella storia della Polonia, con l’esilio che lo allontanò per sempre dalla patria e con il legame profondo che continuò a unirlo alla propria terra attraverso la musica. Affiorano gli amori fuori dagli schemi convenzionali, la malattia, la solitudine, il rapporto tra sofferenza e creatività, e la sua musica “inattesa che sfugge via, inafferrabile” come conclude Cappelletto nel suo racconto. Scrittore, giornalista e storico della musica, Sandro Cappelletto torna a affiancare il pianista Marco Scolastra in un sodalizio artistico ormai consolidato, che dura da quasi vent’anni. Autore di programmi radiofonici e televisivi per la Rai, ha recentemente registrato per Rai Radio3 le dieci puntate del programma Chopin, l’inafferrabile. Scolastra, pianista raffinato e estroso, con oltre mille concerti in quattro continenti, interpreta alcune delle pagine più significative di Chopin: mazurche, studi, polacche, valzer e preludi composti nell’arco di meno di vent’anni. La musica diventa così la fondamentale altra voce della narrazione, capace di evocare il mondo interiore di Chopin e di restituirne le molteplici sfumature. Dopo il debutto a Foligno, lo spettacolo sarà replicato domenica 25 ottobre (ore 11), all’Auditorium Pollini di Padova, nell’ambito della stagione dei Solisti Veneti, e sarà presentato in altre città italiane nei prossimi mesi.

Info e biglietti www.amicimusicafoligno.it



















