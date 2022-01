Chiusura scuole, Caparvi: "Troppi 'eroi' solo per contraddire la Regione"

La presa di posizione del sindaco di Nocera Umbra

Il Comune di Nocera Umbra è uno di quelli che non hanno scelto di chiudere le scuole, in linea con la linea della Regione.

Una scelta difesa dal sindaco Virginio Caparvi, che ribadisce la decisione presa: “Sento di accese discussioni tra addetti ai lavori, genitori e sindaci “eroi” – dice Caparvi – che vogliono contraddire aprioristicamente la regione Umbria, in merito alla chiusura delle scuole. Qualcuno mi può spiegare come si può chiudere un’attività primaria, fondamentale, come quella scolastica sulla base di una media del 1% di positivi? Avremo a che fare con il covid per molto altro tempo e dobbiamo definitivamente imparare a conviverci. Servono vaccini e screening per evitare l’esponenzialità dei numeri, il resto è convivenza“.

Il risultato della giornata di tamponi

Domenica 9 intanto giornata di tamponi gratuiti per tutta la popolazione scolastica: vi hanno preso parte 412 persone (circa il 60% degli aventi diritto). Sono risultate positive (che non vuol dire malate) 6 persone ovvero circa l’uno percento (1%).