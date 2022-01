Covid, più guariti che nuovi casi ma in ospedale ora sono in 210. Altri 4 morti

Continuano ad aumentare i ricoverati negli ospedali e si registrano 4 nuovi decessi

Più guariti che nuovi casi di Covid in Umbria, ma continuano ad aumentare le persone ricoverate in ospedale. I dati della dashboard regionale aggiornati alla mattinata del 9 gennaio segnalano 2.581 nuovi positivi ma i guariti in un giorno sono 2.618.

Si registrano purtroppo altri 4 decessi di persone positive al Covid (1526 totali dall’inizio della pandemia).

Gli attualmente positivi sono 33.973. Di questi solo 210 sono in ospedale (+6), dei quali 13 in terapia intensiva (+1).

I ricoverati si trovano all’ospedale di Branca (13), a Città di Castello (23), a Foligno (37) ed infine in 86 (7 in intensiva) all’ospedale di Perugia e 51 (6 in intensiva) a Terni. Nelle prossime ore, dunque, dovrebbero arrivare anche i primi pazienti Covid a Pantalla e Spoleto.