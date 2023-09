Chiusura Fori di Baschi, deroga per mezzi agricoli sul percorso alternativo

Su richiesta del Comune di Orvieto, la Provincia di Terni ha autorizzato sulla SP 46 di Tordimonte il transito dei mezzi che trasportano uva per la vendemmia

Dalle 18 di domani, venerdì 22 settembre 2023, fino alle 6 di lunedì 2 ottobre 2023, scatta la chiusura al traffico da parte di Anas sulla Strada Statale 205 Amerina dal km 47+150 al km 48+600 per consentire la realizzazione delle opere di sicurezza propedeutiche ai lavori previsti nel progetto di miglioramento del tracciato tra Orvieto e Baschi, i cosiddetti “Fori di Baschi”.

Il traffico veicolare sarà deviato sul percorso alternativo lungo la Strada Provinciale 46 di Tordimonte. Considerate tuttavia le limitazioni esistenti sulla SP 46, relative al divieto di transito per mezzi con massa superiore a 7 tonnellate, su richiesta avanzata dal Comune di Orvieto la Provincia di Terni ha concesso una deroga sull’intero tratto, fino al confine con la Provincia di Viterbo, per tutte le macchine agricole con massa complessiva fino a 20 tonnellate che trasportano prodotto alimentare destinato alla lavorazione.

La deroga è stata richiesta viste le criticità che si verrebbero a creare per il trasporto dell’uva nel periodo della vendemmia e il rischio del blocco dell’attività lavorativa. In questo modo tutte le macchine agricole con massa complessiva fino a 20 tonnellate che trasportano prodotto alimentare destinato alla produzione nel periodo dal 22 settembre al 2 ottobre 2023 potranno transitare sulla SP 46 per innestarsi poi sulla SP 98 e raggiungere la SS 205 Amerina in prossimità di Baschi scalo al fine di effettuare il transito di alimenti destinati al deposito e alla lavorazione.