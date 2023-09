SS 205 Amerina chiusa dal 22 settembre per lavori sul tracciato stradale dei Fori di Baschi - Tuttoggi.info

E' prevista la chiusura al traffico su SS 205 Amerina dal km 47+150 al km 48+600 con deviazione del traffico su viabilità secondaria (Strada Provinciale 46 di Tordimonte), su tutte le corsie a partire dalle 18:00 del 22/09/2023 fino alle 6:00 del 2/10/2023.

La Strada Statale 205 Amerina rimarrà chiusa dal 22 settembre al 2 ottobre nel tratto di circa un chilometro e mezzo interessato dai lavori per il miglioramento del tracciato stradale dei Fori di Baschi.

“Sappiamo benissimo che questo comporterà dei disagi – dichiara il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani – ma chiediamo pazienza perché stiamo finalmente realizzando un’importante opera attesa da decenni nel nostro territorio“.

Veicoli a pieno carico con massa inferiore a 70 quintali

Considerata la limitazione esistente sulla SP 46 relativa al divieto di transito agli autocarri aventi massa a pieno carico superiore a 70 quintali, gli itinerari previsti saranno: per i veicoli a pieno carico con massa inferiore a 70 quintali, il traffico proveniente da Nord – Orvieto e diretto a Sud – Amelia sarà deviato sulla SP 46 all’incrocio “Lubriano” in prossimità del km 48+600, proseguirà fino all’incrocio con la SP 98 e da qui transitando lungo la medesima strada provinciale SP98 riprenderà la S.S. 205 in prossimità dell’incrocio ”Castiglione in Teverina” al km 47+150; il traffico proveniente dalla direzione opposta ( Sud – Amelia ) e diretto a Orvieto – Autostrada A1 seguirà lo stesso percorso in direzione inversa

Veicoli a pieno carico con massa superiore a 70 quintali

I veicoli a pieno carico con massa superiore a 70 quintali provenienti da Nord – Orvieto e diretti a Sud – Amelia utilizzeranno l’autostrada A1 in direzione Sud dallo svincolo autostradale di Orvieto allo svincolo di Attigliano, per poi proseguire sulla viabilità secondaria. Quelli provenienti da Sud – Amelia e diretti a Orvieto utilizzeranno il percorso indicato fino all’incrocio con la SP 46, proseguiranno in direzione Lubriano e successivamente in direzione Orvieto. Quelli provenienti da Sud – Amelia e diretti verso l’Autostrada A1 in direzione Nord, potranno utilizzare la S.S. 448 in direzione E45- Todi, e da qui proseguire lungo la S.S. 3 bis / E45 in direzione Nord verso lo svincolo autostradale di Bettolle.