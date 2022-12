Chiusa strada SP471 dopo maltempo, lavori per messa in sicurezza

Nei giorni scorsi sul posto è stato effettuato un sopralluogo – su richiesta del Comune di Sant’Anatolia di Narco e su attivazione della Protezione Civile Regionale – da parte del comandante gruppo carabinieri forestale di Perugia, Comune di Sant’Anatolia di Narco, tecnico Anas, Provincia di Perugia e Protezione Civile Regione Umbria.

Dalla verifica è emerso che “nel versante a monte della strada provinciale SP 471 sono presenti retei e barriere paramassi per contrastare i dissesti presenti nel versante di elevata pendenza con elevata presenza di detriti a monte delle reti di protezione che in alcuni casi, essendo colme, non potrebbero essere in grado di contrastare eventuali nuove rimobilizzazioni in caso di precipitazioni eccezionali con il coinvolgimento della viabilità provinciale.I depositi in alcuni punti ostruiscono anche gli attraversamenti della strada”.

Quindi è stato deciso che “fintanto che non saranno effettuate queste operazioni si consiglia di interdire la viabilità lungo la strada provinciale in concomitanza di allerte arancioni emanate dalla Protezione Civile”.