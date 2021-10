Chiaretti resta grave, il bollettino dell’Ospedale

Il vescovo emerito di Perugia - Città della Pieve ricoverato al Santa Maria della Misericordia per una polmonite no Covid

Sono stazionarie, ma restano gravi, le condizioni di Giuseppe Chiaretti, vescovo emerito di Perugia – Città della Pieve, ricoverato in ospedale per una insufficienza respiratoria a seguito di polmonite no Covid.

L’Azienda ospedaliera informa appunto che le condizioni di Chiaretti, che ha trascorso una notte tranquilla, sono stazionarie, anche se restano gravi fin dal suo ricovero ospedaliero, nei giorni scorsi, a causa di una pomonite. Chiaretti è risultato negativo al Coronavirus.