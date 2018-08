Chi è Christian De Sica? Video | L’incontro con giornalisti e fan prima dello spettacolo

E’ cordiale l’incontro tra Christian di Sica, giornalisti e appassionati organizzato questa mattina al caffè letterario di palazzo Mauri, biblioteca cittadina. Cordiale e affettuoso. Una sorta di anticipazione di quello che stasera in Piazza Duomo a Spoleto, sarà l’unica data di “Christian racconta Christian De Sica”.

L’attore, accolto dall’assessore alla cultura Ada Spadoni Urbani, serba Spoleto tra i suoi ricordi più cari, per esserci stato da bambino insieme al padre Vittorio e si è detto emozionato di esibirsi su quel palcoscenico che tanto l’aveva affascinato.

Nel suo viaggio tra episodi di vita vissuta, canzoni e ricordi, De Sica sarà accompagnato da un’orchestra di 18 elementi e da Pino Strabioli, giornalista, regista e attore che in questa serata vestirà i panni di cerimoniere della serata.

L’appuntamento è per questa sera, 25 agosto alle 9:15 in Piazza Duomo a Spoleto. Maggiori informazioni su www.ilovespoleto.com. I biglietti da acquistare con posto numerato su www.ticketitalia.como direttamente al botteghino che aprirà questo pomeriggio alle 18:00, in Via Filitteria.

