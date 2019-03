Che Dio Ci Aiuti, la (probabile) sesta stagione sarà ambientata ad Assisi | Elena Sofia Ricci “Ci sarà da aspettare un paio d’anni”

share

Si è chiusa ieri sera con la consueta massiccia dose di telespettatori la quinta stagione della fiction Che Dio ci aiuti, che – già girata ad Assisi nei mesi scorsi per una settimana – ha ufficializzato il trasferimento nella città serafica. Quantomeno – come da post anche nella pagina Facebook ufficiale della serie – nella finzione Suor Angela e compagne si trasferiranno ad Assisi. Nella realtà non è ancora chiaro, così come non è chiaro se la sesta stagione ci sarà, quando si farà in caso di rinnovo e se davvero la città serafica sarà sede delle riprese.

La giunta guidata dalla prima cittadina, Stefania Proietti, aveva già intavolato alcune trattative con la Lux Vide che produce Che Dio Ci Aiuti, e che, con un colpo di scena degno della miglior serie tv, era arrivata a fine 2018 in città per girare – in circa una settimana – gli esterni della fiction. Già all’epoca si era parlato di un’ipotetica sesta stagione, da finanziare, anche vista la pubblicità che una serie da milioni di telespettatori assicura – anche con il tesoretto della tassa di soggiorno.

Elena Sofia Ricci, che dal suo account Instagram ha rilanciato l’immagine del “Ci trasferiscono ad Assisi”, qualche ora prima aveva però anche frenato gli entusiasmi. Interpellata da Fanpage sulla possibilità di un Che Dio Ci aiuti 6, ‘Suor Angela’ aveva infatti spiegato. “Non voglio togliere la speranza agli spettatori ma ci sarà da aspettare. Io sto per iniziare un’altra serie e per i prossimi due anni ho preso degli impegni a teatro che è la mia palestra, la scuola da cui provengo. Per un po’ di tempo si dovranno accontentare delle repliche e poi vedremo. Ci dobbiamo pensare. Se viene un’idea bella ci sarà una sesta serie, altrimenti aspetteremo finché non arriverà l’idea giusta”.

