Che cosa sono le offerte dual fuel e quali vantaggi hanno? - Tuttoggi.info

Attualmente chiunque ha la possibilità di cambiare i propri fornitori energetici senza sostenere alcun costo; ecco le opzioni a disposizione

Il 2024 è un anno di grande cambiamento per quanto concerne il mercato energetico, sia quello relativo alle forniture di energia elettrica, sia quello riguardante le forniture di gas. Con la fine dell’anno 2023, infatti, è arrivata la conclusione del mercato tutelato del gas e il 1° luglio 2024 sarà la volta del mercato tutelato dell’energia elettrica; quest’ultimo in verità doveva terminare il 1° aprile, ma è stata disposta una proroga, presumibilmente l’ultima delle tante.

Tralasciando le utenze di clienti vulnerabili per le quali le modifiche sono meno rilevanti, per quanto riguarda i clienti residenziali non vulnerabili questi cambiamenti hanno portato alla necessità di valutare le tariffe luce e gas del mercato libero, ovvero quelle in cui i prezzi dell’energia elettrica e del gas sono stabiliti dai fornitori e non da ARERA. l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti.

Attualmente qualsiasi utente (anche chi si trova nel regime tutelato) ha la possibilità di cambiare i propri fornitori energetici in qualsiasi momento senza sostenere alcun costo; le opzioni che si hanno a disposizione sono essenzialmente due:

si sceglie un fornitore per la luce e uno per il gas

si opta per un’offerta dual fuel.

Ma cosa si intende con offerta dual fuel e quali vantaggi potrebbe avere?

Cos’è un’offerta dual fuel?

Un’offerta dual fuel, nota anche come offerta congiuntao bifuel, è un contratto che prevede la fornitura congiunta di energia elettrica e di gas dal medesimo fornitore. Ovviamente, anche per queste offerte sono valide le regole che tutelano il cliente relativamente alla trasparenza, al diritto di ripensamento, al cambio di venditore ecc. L’attivazione di un’offerta bifuel è del tutto simile a quella relativa alle offerte singole di luce e gas e può essere fatta comodamente online.

Quali sono i vantaggi di una fornitura dual fuel?

Un’offerta dual fuel potrebbe essere fonte di risparmio economico; ovviamente ciò non è scontato, ma in varie circostanze i fornitori offrono in questo caso sconti sulle quantità di energia fornita. Nel giro di un anno quindi il risparmio economico potrebbe risultare considerevole.

Un sicuro vantaggio della doppia fornitura è la praticità nella gestione delle utenze. Di fatto si avrà a che fare con una sola utenza e quindi con un’unica scadenza, il che elimina confusione e anche il rischio di dimenticare scadenze che hanno date diverse, anche se il consiglio in generale che si può dare in questo caso è quello di attivare sempre la domiciliazione bancaria, un’opzione che elimina il rischio bollette pagate in ritardo per distrazione.

Un altro beneficio deriva dal fatto che il monitoraggio dei consumi energetici è di gran lunga più semplice; il tutto è riportato in una sola bolletta e inoltre è sufficiente accedere a un’unica area clienti. Anche per la gestione tramite smartphone si avrà a che fare con una sola app.

Avere a che fare con un unico fornitore, inoltre, snellisce le procedure di segnalazione in caso di guasti, disservizi, reclami ecc.

Come valutare un’offerta fornitura dual fuel?

Un modo molto semplice per valutare la convenienza di un’offerta dual fuel rispetto a un’altra è quello di utilizzare i comodi comparatori online utilizzati per i comuni tipi di utenze e contratti.