Cercasi comparse per docufilm su Alberto Sordi, ecco i profili richiesti - Tuttoggi.info

Cercasi comparse per il film che verrà girato anche a Narni. Ecco i profili richiesti, come e dover ptesentarsi per i casting

Si ricercano comparse e figuranti per un 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐟𝐢𝐥𝐦 𝐬𝐮 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐒𝐨𝐫𝐝𝐢 le cui scene verranno in parte 𝐠𝐢𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐚 𝐍𝐚𝐫𝐧𝐢 probabilmente nei giorni 𝟏𝟓,𝟏𝟔,𝟏𝟕 𝐀𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒. Dopo il murales realizzato a Narni Scalo, tratto dal film “Un americano a Roma”, Narni continua ad essere protagonista del tributo a uno degli attori più amati di sempre. Le “𝐬𝐞𝐥𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢” avverranno 𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟐𝟗 𝐌𝐚𝐫𝐳𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟗:𝟎𝟎 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐥 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐩𝐚𝐬𝐬 𝐝𝐢 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐳𝐳𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐏𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢. Non servono prenotazioni né un particolare abbigliamento; basta recarsi nel luogo indicato. Tutte le info saranno date in quella sede. Di seguito la lista dei profili ricercati (per i bambini è preferibile, non indispensabile, una parlata con inflessione Romanesca): si ricercano comparse e figuranti dai 5 anni in su. I ruoli da interpretare saranno la sorella, il fratello di Alberto Sordi o lo stesso attore da bambino, un autista e alcuni amici del protagonista, bambini o adolescenti