Centro storico si "colora" di musica e spettacoli con oltre 30 attrazioni, arriva la 'Notte Fucsia' - Tuttoggi.info

Sabato 15 luglio il cuore della città si anima con tante iniziative variegate e negozi aperti, dalle 18.30 a mezzanotte

Sabato 15 luglio, dalle ore 18.30, torna a Città di Castello la Notte Fucsia, appuntamento apprezzatissimo dai tifernati dopo il successo dello scorso anno, con negozi aperti, musica e spettacoli sotto le stelle.

Una lunghissima maratona aperta a chiunque vorrà trascorrere una serata di svago, perdendosi tra colori, suoni, effetti speciali e sorprese. Quest’anno la manifestazione – promossa da Comune e Consorzio Pro Centro – proporrà oltre 30 attrazioni, con tante novità, tra artisti di strada, musicisti, associazioni culturali, scuole di danza, magia, arti marziali, esibizioni, balli tradizionali, dj set, mercatini, aree giochi per bimbi e rievocazioni storiche, ma anche menù ad hoc ed eventi a tema in bar, ristoranti e stand dello street food affacciati tra negozi e palazzi dipinti di fucsia.

Il fucsia sarà anche il “dress code” raccomandato per chi parteciperà all’evento, nel segno della condivisione dello spirito della manifestazione, ma anche del senso di appartenenza alla città. “Dopo il successo di DJ Shopping, che ha portato in centro migliaia di persone, continua la stagione dei grandi eventi estivi tifernati – dichiara l’assessore al Commercio e Turismo Letizia Guerri – Con la seconda edizione della Notte Fucsia metteremo a disposizione di tutti un’offerta straordinaria, molto più ampia e variegata dell’anno scorso“. A connotare la serata anche l’impegno contro la violenza di genere: “Come l’anno scorso – puntualizza Guerri – alla Notte Fucsia ci sarà un punto informativo con la presenza delle operatrici del Centro Anti Violenza di Città di Castello e del personale delle forze dell’ordine del territorio”.

“Ci siamo impegnati moltissimo per regalare una Notte Fucsia più bella e ricca di eventi rispetto alla prima edizione, che porterà divertimenti e attrazioni in ancora più zone del centro storico”, afferma il presidente del Consorzio Pro Centro Cristian Braganti insieme al vice Flavio Benni, sottolineando come “la manifestazione rientri appieno nelle finalità del Consorzio, che sono quelle di promuovere il nostro centro storico sotto l’aspetto commerciale e come luogo vivo di incontro e di divertimento”. Chi è in cerca dell’outfit giusto per la Notte Fucsia potrà acquistare la maglia ufficiale 2023 in negozi e pubblici esercizi del centro storico, con omaggi a sorpresa per i più veloci.

Divieti di sosta e transito

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, il comando della Polizia Locale ha emesso un’ordinanza che dalle ore 15 alle ore 24 istituirà nelle vie e nelle piazze del centro storico coinvolte il divieto di sosta e transito a tutti i veicoli, compresi quelli di residenti e autorizzati, con eccezione dei mezzi utilizzati per i preparativi dell’evento e quelli in servizio di urgenza ed emergenza. Il provvedimento riguarderà nel dettaglio: piazza Fanti; piazza Andrea Costa; via Mario Angeloni; via Sant’Antonio; piazza Andrea Costa; via Mazzini; largo Gildoni; piazza Matteotti; corso Vittorio Emanuele; piazza Fanti; corso Cavour; piazza Gabriotti; via degli Albizzini; piazza Raffaello Sanzio; via San Francesco; piazza San Francesco; piazza Magherini Graziani; via Mario Angeloni.