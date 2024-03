Centro rifugiati a Bastia, consiglio comunale aperto con il Prefetto il 14 marzo - Tuttoggi.info

Si terrà tra una settimana, il 14 marzo prossimo, il consiglio comunale aperto sul centro rifugiati, il tema caldo degli ultimi giorni nella politica bastiola e anche della comunità.

L’apertura di un centro di accoglienza per richiedenti asilo a Bastiola, nell’ex hotel La Villa era stata annunciata nei giorni scorsi e dopo le vibranti proteste l’appuntamento per discuterne è alle 20.45 di giovedì prossimo all’auditorium Sant’Angelo; saranno presenti – anticipa la convocazione – sia il prefetto di Perugia, Armando Gradone, sia il presidente di Arci e solidarietà che sarà il gestore del centro rifugiati.

Ma intanto non si fermano le polemiche: l’integruppo composto da FI e Bastia Popolare si chiede “Perché il Comune non ha fatto subito un sopralluogo presso l’ex hotel? La struttura dovrebbe essere a norma sotto molteplici punti di vista ma l’immobile in questione è rimasto inutilizzato per oltre otto anni. Durante tale periodo è stato oggetto di numerosi atti vandalici oltre a furti di materiali ivi comprese molte componenti impiantistiche. Per quanto sopra è lecito chiedersi se la struttura abbia conservato i requisiti di agibilità. Ma la cosa più imbarazzante è il silenzio assordante del comune che di fronte alla preoccupazione dei cittadini della zona di Bastiola non ha ritenuto necessario predisporre i necessari accertamenti per verificare se la tipologia dei lavori in corso richiedesse un qualsiasi titolo abilitativo”.

“Il Comune – la replica del sindaco Paola Lungarotti e della giunta – non agisce a partire dal sospetto ma dalle segnalazioni o da fatti e/o evidenze circostanziati in particolare quando si tratta di interventi sulla proprietà privata tutelata costituzionalmente. Una recente richiesta di attivazione del servizio Tari è stato il fatto che ha portato alla sua attenzione la riapertura dell’ex Hotel La Villa e da questo momento il Servizio Tutela del Territorio, facente capo al Settore Pianificazione e gestione del Territorio, ha avviato un procedimento per le verifiche culminato nel sopralluogo, effettuato nel tardo pomeriggio di ieri congiuntamente al personale della Polizia Locale. Siamo in attesa del verbale di sopralluogo, e di seguito saranno fornite ulteriori comunicazioni”.