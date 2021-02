C'è tempo per partecipare alla 6^ edizione di "La città che amo", concorso di poesia dedicato a Todi - Tuttoggi

Il concorso è stato varato nell’ambito del programma dei festeggiamenti civili e religiosi riguardanti il Tempio della Consolazione

Il Premio di Poesia di Poesia “LA CITTA’ CHE AMO” dedicato alla Città di Todi è un concorso di poesia approvato con deliberazione n. 18 in data 10.02.2021 nell’ambito del programma dei festeggiamenti civili e religiosi riguardanti il Tempio della Consolazione dell’anno 2020.

ART.2 TEMA

L’Ente si riserva di indicare una tematica che riguarda la Città di Todi e che verrà stabilito annualmente. Il tema scelto per l’anno 2020 è: “Ricordo l’anno!”.

ART. 3 ELABORATI

I partecipanti, anche in forma collettiva, potranno presentare un solo elaborato, scritto in lingua italiana o in dialetto con un massimo di 50 versi. E’ facoltà dell’autore indicare il titolo dell’elaborato.

ART. 4 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il testo/elaborato dovrà pervenire secondo una delle seguenti forme a scelta libera del concorrente:

– Su supporto cartaceo presso la sede dell’Ente in Todi Piazza Umberto I, 6 (consegna diretta o con servizio postale/corriere con rischio a carico del mittente).

– Oppure tramite posta elettronica all’indirizzo: consolazione@email.it .

Il testo non dovrà in alcun punto recare indicazione del nome dell’autore o altro riferimento che consenta il riconoscimento dello stesso. Il nome dell’autore e i relativi dati personali dovranno essere indicati a parte sul modulo di partecipazione che dovrà essere inserito in busta chiusa oppure allegato all’e-mail. I testi potranno essere restituiti su richiesta dell’autore o persona da questo delegata.

ART. 5 SCADENZA

La busta o l’e-mail dovranno essere recapitate presso i suddetti indirizzi entro e non oltre il giorno 5 maggio 2021 (farà fede la data del timbro postale o quella indicata dall’email).

ART. 6 VALUTAZIONE

Tutti i lavori saranno sottoposti al vaglio di una giuria di esperti nominata dai promotori del concorso. La giuria assegnerà un premio (1° classificato) per ognuno dei seguenti aspetti letterari:

qualità della produzione poetica;

originalità espressiva;

capacità di coinvolgere emotivamente il lettore.

Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile.

ART. 7 PREMIAZIONE

La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avrà luogo secondo la forma che sarà in seguito comunicata (di norma a mezzo nota alla stampa e sulle pagine social di ETAB).

ART.8 PREMI

Saranno assegnati 3 premi, uno per ogni primo classificato secondo gli aspetti suddetti consistenti in una medaglia personalizzata realizzata in forma artigianale ed in serie limitata (50 esemplari) nonché premi in prodotti editoriali e filatelici. La giuria inoltre potrà attribuire menzioni speciali.

ART. 9 DIRITTI D’AUTORE, PUBBLICITÀ E ALTRE NORME.

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, autorizzano l’Ente promotore a pubblicare l’opera a mezzo stampa o su altri media, senza avere per questo nulla a pretendere. Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa ed altri media.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso letterario.

Per informazioni rivolgersi a: consolazione@email.it .