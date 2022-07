CdCinema, iniziata la XIIIedizione con Nomadland - Tuttoggi

Alessandro Boschi, altotiberino di nascita e direttore artistico di CdCinema ha introdotto il film fornendo chiavi di lettura significative

E’ stata la suggestiva cornice di Castello Bufalini ad accogliere la serata di anteprima della XIII edizione di CdCinema, e la preziosa collaborazione con l’Amministrazione Comunale di San Giustino e la Direzione Regionale Musei dell’Umbria, oltre al supporto logistico dell’Associazione Amici dei Musei, ha fatto sì che la Rassegna 2022 iniziasse alla grande e con grande successo di pubblico.

Il film proposto per la serata di anteprima è stato il pluripremiato Nomadland della regista cinese naturalizzata statunitense Chloé Zhao, a pieno titolo inserito nella categoria The winner is. Un intenso film che ha offerto al numeroso pubblico presente, raccolto in un silenzio carico di emozione, una reale fotografia di uno dei volti che ha attanagliato l’America della recessione del 2008, sapientemente narrato attraverso una raffinata regia che ha saputo cogliere e valorizzare gli espressivi solchi del viso della protagonista Frances McDormand alla quale, per questo ruolo, è stato conferito l’Oscar come migliore attrice protagonista.