Cavalcavia Promano sarà demolito il 1 aprile | E45 chiude un’intera notte in entrambe le direzioni

Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Nel dettaglio, per i veicoli in direzione Cesena sarà istituita l’uscita allo svincolo di Umbertide/Gubbio (km 99) con rientro allo svincolo di Promano (km 111,300). Per i veicoli in direzione Terni sarà istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Promano (km 111,300) con rientro allo svincolo di Montone/Pietralunga (105,400).

Dopo la demolizione del cavalcavia danneggiato, come riferito dall’assessore Enrico Melasecche in Consiglio regionale, la E45 sarà finalmente riaperta a 4 corsie dopo 2 mesi. Il nuovo impalcato verrà costruito in acciaio e trasportato sul posto (forse) entro le festività pasquali (anche in quel caso sarà necessaria una nuova chiusura della E45).