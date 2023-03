Svincolo E45 Promano chiuso, cavalcavia sarà demolito "Entro Pasqua riapertura 4 corsie" - Tuttoggi

La campata del ponte aveva riportato seri danni alle travi portanti con un pericoloso distacco di parti cementizie sulla carreggiata. Il giorno dopo (31 gennaio) Anas aveva poi disposto la chiusura di tutta la corsia di marcia della carreggiata sud (e la strada sovrastante il cavalcavia) per ovvie ragioni di sicurezza, con il transito consentito a doppio senso nella carreggiata opposta. Chiuso ovviamente anche lo svincolo di Promano in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma. Da allora, ad oltre un mese di distanza, la situazione è rimasta invariata, con le due grosse impalcature che “sorreggono” il cavalcavia (nella foto).

“Lo svincolo – ha dichiarato Bettarelli – rappresenta il punto di accesso alla superstrada per l’intera area meridionale del comune di Città di Castello (circa 10mila residenti) e l’accesso successivo è quello di Umbertide. Il permanere della chiusura sta provocando seri ulteriori disagi alla popolazione che necessita di spostarsi in direzione sud per motivi di lavoro, studio ecc.”

L’assessore Melasecche ha letto in Aula una nota di Anas, che lui stesso ha giudicato “non del tutto esaustiva”, in cui si spiega che l’intervento verrà eseguito possibilmente entro Pasqua con la demolizione del cavalcavia (per cui si attende l’autorizzazione) e la sua conseguente ricostruzione. “In attesa che il nuovo impalcato verrà costruito in acciaio e trasportato sul posto, la demolizione del vecchio impalcato, in orario notturno, consentirà invece di riaprire la E45 a 4 corsie entro le festività pasquali. Ho chiesto di velocizzare il tutto, compresa la ricostruzione del cavalcavia”.

Bettarelli ha replicato “condividendo la scelta di lavorare su due canali, costruendo ex novo il cavalcavia e riaprendo al tempo stesso lo svincolo della E45 demolendo il ponte danneggiato”.