Cava del Botto, Cgil a sostegno dei lavoratori: “Lavoro dignitoso vantaggio per economia”

Cgil: “Il lavoro dignitoso è motore di uno sviluppo sostenibile”

“Non si possono scaricare lavoratori e lavoratrici del sito produttivo e dell’indotto”, si legge in una nota della Cgil di Terni. “Non si può trascurare il valore aggiunto, in termini di produttività e buona occupazione, che l’azienda reca alla provincia di Terni”.

La Cgil, quindi, chiede “un impegno serio e concreto per ricomporre le posizioni e ragionare insieme su come proseguire, tenendo bene a mente che il lavoro dignitoso è motore di uno sviluppo sostenibile e crea vantaggio per tutta l’economia locale”.