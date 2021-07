Castelluccio, Sasu soccorre escursionista infortunato - Tuttoggi

L'uomo è stato raggiunto dalla squadra del SASU in presidio a Castelluccio composta da tecnici, operatori, infermiere e medico

Poco dopo le 16:00 la Centrale Unica Regionale del 118 ha allertato il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (SASU) per un escursionista infortunatasi nell’area montana di Castelluccio di Norcia.

In tempi rapidissimi l’uomo è stato raggiunto dalla squadra del SASU in presidio a Castelluccio composta da tecnici, operatori, infermiere e medico. Prestate le prime cure, il paziente è stato immobilizzato sulla speciale barella portantina in dotazione del SASU e trasportato mediante tecniche alpinistiche fino al punto di rendez-vous con l’ambulanza.

Come sempre, il dislocamento delle squadre del SASU sul territorio consente di effettuare gli interventi con tempestività ed efficienza.