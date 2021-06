Castello tappa della 'Modena Cento Ore', cambia viabilità in centro storico - Tuttoggi

Mercoledì 9 giugno sfileranno in centro 84 equipaggi con auto da sogno provenienti da 19 nazioni

Mercoledì 9 giugno Città di Castello sarà una delle tappe della prima giornata della 21^ edizione della “Modena Cento Ore”, manifestazione automobilistica iscritta al Calendario Sportivo ACI-Sport organizzata dalla Scuderia Tricolore Asd.

Saranno 84 gli equipaggi, provenienti da 19 nazioni diverse, che sfileranno in città nel primo pomeriggio, nell’ambito di un itinerario che attraverserà Emilia-Romagna, Umbria, Marche e Toscana, con Rimini come punto di partenza e arrivo. Tra le macchine iscritte ci sono 20 Porsche, 11 Alfa Romeo, 10 Ferrari e 9 Ford o derivate.

Per consentire il passaggio della manifestazione il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che dispone dalle ore 13.30 alle ore 16.45 il divieto di sosta in via Angeloni e via San Francesco, il divieto di transito a tutti gli autoveicoli, tranne autorizzati e residenti, che per il tempo strettamente necessario al passaggio delle auto storiche potranno percorrere itinerari prestabiliti.

Residenti e autorizzati del tratto di via Angeloni dall’intersezione con via San Francesco e quelli di piazza San Francesco potranno transitare su veicoli a motore in direzione via San Francesco, via degli Albizzini, piazza Garibaldi.

La Polizia Municipale ha inoltre stabilito il divieto di transito in via della Pendinella, mentre ai residenti in piazza Gabriotti sarà consentito l’accesso da via Sant’Antonio con percorrenza in direzione di piazza Matteotti e corso Cavour.