 Caso di meningite da 'Toscana virus', ricoverato 35enne punto da pappatacio - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Caso di meningite da ‘Toscana virus’, ricoverato 35enne punto da pappatacio

Davide Baccarini

Caso di meningite da ‘Toscana virus’, ricoverato 35enne punto da pappatacio

Mar, 14/07/2026 - 15:40

Condividi su:

Un’insidia invisibile e silenziosa che viaggia con il caldo estivo. C’è il temuto “Virus Toscana” dietro il caso di meningite che ha colpito un 35enne residente a Sansepolcro, impiegato in un’azienda di San Giustino. L’uomo si trova ora ricoverato nel reparto di Neurologia dell’ospedale di Città di Castello.

Tutto è cominciato nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi con febbre alta e un improvviso peggioramento dello stato di salute. A salvare il ragazzo è stata la prontezza del medico di famiglia che, intuendo la gravità della situazione, ne ha disposto il trasferimento immediato al pronto soccorso tifernate. Qui gli esami diagnostici hanno confermato la patologia neuro-invasiva. I medici monitorano il paziente costantemente ma l’uomo non è in pericolo di vita.

Il contagio non avviene tra esseri umani, ma esclusivamente tramite la puntura di piccoli insetti simili a zanzare noti come pappataci, che attaccano senza emettere ronzio. Per questo motivo è scattato immediatamente il protocollo di profilassi ambientale.

Le autorità sanitarie invitano alla calma: nella stragrande maggioranza dei casi questo virus – isolato per la prima volta negli anni ’70 proprio in Toscana – si manifesta in forma benigna o del tutto asintomatica, e i casi gravi restano statisticamente rarissimi.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

Caso scritte sui giovani e divise: l’intervento del SIULP “Messaggi fuorvianti, serve contestualizzare le frasi”

Perugia

Gesenu, Piacenti saluta dopo 9 anni | Mercoledì l’Assemblea per il nuovo Cda

Perugia

Grifo, stagione al via tra incognite e appartenenza | Il programma degli allenamenti, tre amichevoli di C prima della Coppa

in umbria

Città di Castello

Il Volto della Bellezza 2026: a Città di Castello il progetto Frammenti di Bellezza con Alessandra Esposito e SBS

Spoleto

Eugenio Mastrandrea debutta a Spoleto con “Pseudolus”: “Qui ho scelto di vivere, è la città che mi ricarica”

Città di Castello

Caso di meningite da ‘Toscana virus’, ricoverato 35enne punto da pappatacio

Assisi

La piscina di Santa Maria sarà efficientata con quasi un milione di euro: ci sarà anche un impianto fotovoltaico

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!