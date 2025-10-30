 Cascia, l'Ater avvia due cantieri per 14 nuovi alloggi - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Cascia, l’Ater avvia due cantieri per 14 nuovi alloggi

Redazione

Cascia, l’Ater avvia due cantieri per 14 nuovi alloggi

Gio, 30/10/2025 - 17:06

Condividi su:

Ater Umbria (l’Agenzia Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Regione Umbria), in qualità di soggetto attuatore, ha completato l’iter di affidamento per due opere strategiche di ricostruzione nel Comune di Cascia, colpite dal Sisma nel 2016.

I progetti, inclusi nel Secondo Programma di Riparazione del Patrimonio Edilizio Pubblico (O.C. n. 109/2020), riguardano la demolizione e la fedele ricostruzione di due fabbricati a proprietà mista (pubblica ERS e privata), che nel 2016 furono dichiarati inagibili. Si tratta di un complesso edilizio in Via Cavour, 25 e in località Avendola.

Le cerimonie di avvio dei cantieri si sono svolte nel giorno dell’anniversario del sisma, con la scossa che aggravò drasticamente i danni in Umbria e nelle Marche. L’intervento è finanziato con fondi commissariali.

Alle consegne hanno partecipato tra gli altri: il sindaco di Cascia Mario De Carolis, il presidente di Ater Umbria, Federico Santi e i funzionari e tecnici di Ater Umbria, oltre ai rappresentanti della ditta che si occuperà dei lavori.

Per il sindaco di Cascia: “Oggi è una giornata importante per Cascia e per tutta la nostra comunità. Con l’avvio di questi cantieri Ater compiamo un altro passo concreto nella ricostruzione post sisma, aggiungendo un nuovo tassello al percorso di ricostruzione, che a Cascia è già ad un livello avanzato. Non è stato un percorso semplice. La presenza di interventi misti, pubblici e privati, ha reso l’iter più complesso e la burocrazia si è raddoppiata. Ma oggi possiamo dire, con soddisfazione, che ce l’abbiamo fatta. Desidero ringraziare Ater Umbria, i tecnici e tutti coloro che hanno lavorato con impegno e costanza per raggiungere questo risultato. Insieme abbiamo superato le difficoltà e dato vita a progetti che non sono solo edilizi, ma profondamente sociali: alloggi moderni, sicuri, sostenibili, costruiti secondo i più alti standard antisismici. Questi nuovi edifici rappresentano un segnale di fiducia nel nostro territorio e nella capacità di Cascia di continuare a rinascere, passo dopo passo”.

Per il Presidente Santi: “Una giornata come questa significa tanto, significa che l’ultimo cantiere a Cascia partirà. E’ paradossale festeggiare il fatto che dopo nove anni si inizi un cantiere, ma purtroppo la situazione della burocrazia è questa. Siamo arrivatati a completare questo iter che è stato complesso e da oggi cominciamo a lavorare”.

L’investimento complessivo, che restituirà alla comunità 14 unità abitative (12 di edilizia residenziale sociale e 2 private) mobilita un totale di circa 5,8 milioni di euro. Sarà realizzato nel tempo massimo di 720 giorni.

Ater Umbria consolida così il suo ruolo cruciale nel programma di ricostruzione, consegnando alla città di Cascia alloggi totalmente nuovi, sicuri, pienamente accessibili e a basso impatto ambientale, in linea con le direttive di una ricostruzione rapida e di alta qualità, infatti entrambe le costruzioni saranno certificate NZEB (nearly Zero Energy Building), integrando impianti ibridi (pompa di calore e caldaia a condensazione), pannelli fotovoltaici e termici per l’efficienza energetica. Gli interventi mirano a superare i requisiti antisismici e garantire la massima accessibilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PROGETTI

Il primo intervento, in Via Cavour, 25 (con 6 alloggi, 5 di Ers e 1 privato), è stato aggiudicato all’impresa DA.CA.SUD Costruzioni Srl.

La nuova struttura, a telaio in cemento armato, presenterà fondazioni a piastra e solai in latero-cemento. Sarà dotato di un ascensore centrale e isolamento a cappotto in EPS.

Il secondo progetto, in Località Avendita (con 8 alloggi, 7 di Ers e 1 privato) è stato affidato a DE.RE.CO Srl e si distingue per la scelta di una struttura portante interamente in acciaio strutturale per le porzioni fuori terra, con fondazioni su pali. Le tamponature saranno realizzate a secco con isolamento termo-acustico avanzato. L’accesso al piano terra sarà garantito da un montascale.

L’approvazione dei progetti esecutivi e l’avvio della fase esecutiva da parte di Ater Umbria confermano l’impegno per una ricostruzione rapida, sicura e proiettata verso il futuro.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Terni

Case popolari, guerra a ‘colpi di chiavi’ | Maggi “Regione premia abusivi”

Terni

Stadio- clinica: bocciata l’intesa in Regione. Tesei contro Proietti. Melasecche e Pernazza ostruzionisti

Spoleto

A Spoleto si alza il sipario su Dolci d’Italia, venerdì l’inaugurazione

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Matilde Lorenzi, due indagati per la morte della sciatrice 19enne

Ultim'ora Italia

Juve, Spalletti è ufficiale: “Esperienza e competenza, benvenuto mister”
Ultim'ora Italia

Terremoto, impegno Eni nella ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia

Ultim'ora Italia

Energia, Tasca (Banco dell’energia): “Povertà energetica, servono cultura e azioni concrete”
Ultim'ora Italia

Fondazione Banco Energia e Luiss presentano primo volume povertà energetica

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!