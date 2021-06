Casa sicura con i vetri blindati made in Germany - Tuttoggi

Trasparente, leggero e sottile, adatto a ville, musei e gioiellerie anche su finestre già esistenti

E’ arrivata l’estate, tanto attesa dai più ma spesso anche temuta. Vacanze alle porte, famiglie fuori casa per giorni, portieri in ferie ed ecco che scattano furti e intrusioni in ville e appartamenti. Impensabile però rinunciare alla tanto attesa villeggiatura estiva in special modo dopo mesi e mesi trascorsi a convivere con le restrizioni dovute alla pandemia.

Ma la paura dei furti è sempre tanta e in questo periodo specialmente scatena le più varie reazioni. C’è quindi chi corre ai ripari installando sistemi di sicurezza oppure chi si affida al fai da te come nascondigli studiati ad hoc a mo’ di cassaforte improvvisata. Infine c’è chi pratica la totale assenza dai social network che troppo spesso raccontano le nostre abitudini quotidiane svelando dettagli interessantissimi ai malintenzionati.

Quando si riflette sulla messa in sicurezza della casa una delle prime cose che vengono in mente è blindare il portone. Forse non molti sanno che oggi è possibile blindare anche i vetri delle abitazioni. E lo si può fare anche a posteriori. Silatec, l’azienda tedesca che produce vetro antieffrazione certificato secondo la norma UE EN 356 (P6B, P7B, P8B), può montare il vetro di sicurezza su finestre già esistenti. Un vetro che risulterà incredibilmente sottile e quindi in grado di adattarsi non solo all’architettura moderna, ma anche ai telai più datati degli edifici di vecchia costruzione. Poco importa che le finestre siano scorrevoli, a ribalta o vetrate fisse, con telaio in legno, metallo o plastica.

Il prodotto è adatto a nuove e vecchie costruzioni ma anche a musei, gallerie d’arte e gioiellerie, data l’estrema resistenza agli urti. Infatti mentre il vetro blindato resiste ai tentativi di scasso soltanto per una trentina di secondi, il vetro di sicurezza Silatec tiene come una parete, per 10 minuti.

Inoltre è interessante il fatto che, a differenza del normale vetro corazzato il questo vetro di sicurezza non sfuma verso il verde, ma ha un colore assolutamente neutro e un aspetto del tutto trasparente, oltre ad essere straordinariamente leggero e sottile. Quindi anche quando le esigenze di sicurezza sono elevatissime, non è necessario circondarvi di pareti scure.

Infine, questi vetri arrivano fino a otto metri di lunghezza e le pareti possono essere realizzate in tutte le forme geometriche: piegate, arrotondate, ad angolo. Hanno anche una doppia valenza, oltre alla sicurezza infatti questi vetri conferiscono all’ambiente luminosità e spaziosità.

In fondo il vetro di sicurezza SILATEC è al vertice dei G7. All’Hermitage. Al Rijksmuseum di Amsterdam. Come non sentirsi sicuri con un prodotto del genere. Prodotto che nasce a Gelting, una piccola zona industriale, circa 30 chilometri a sud di Monaco, dove la famiglia Hahn ha creato l’azienda che oggi mette al sicuro ville, musei, enti pubblici e istituzioni, come è accaduto in Francia per il G7 e in Germania per il G20.