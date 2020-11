Dottor Antifurto, alleato contro furti, ladri e intrusioni - Tuttoggi

Allarmi e telecamere con installazione professionale a domicilio

La casa è da sempre simbolo di protezione e sicurezza, è il luogo nel quale ci si rifugia dopo una giornata di lavoro, è l’acquisto tanto desiderato da molte giovani coppie e lo scrigno dei ricordi di famiglia. A volte però può trasformarsi in un incubo e lo sa bene chi ha subito un furto o, peggio ancora, una rapina. Purtroppo i furti sono sempre più diffusi ed è quindi anche diffusa la corsa ai ripari per chi vuole rendere la propria casa più sicura.

Allarmi low cost e installatori improvvisati

Dove c’è richiesta c’è offerta e specialmente on line, si moltiplicano offerte di impianti di allarme economici e per giunta di facile installazione. Spesso però questi strumenti non sono affatto validi e dunque, pur essendo la spesa contenuta, il risultato non è mai garantito con il rischio di essere ancora più esposti ad attacchi esterni.

La domanda crescente degli impianti di video-sorveglianza ha generato anche la crescita di un altro fenomeno, quello dell’istallazione da parte di tecnici che nascono come professionisti in altri settori. Anche questa pratica, molto diffusa, spesso non garantisce il risultato sperato all’utente finale che deve quindi ricorrere ad una figura specializzata per rimediare. Risultato: perdita di tempo e denaro.

Il Dottor Antifurto

“Oggi tutti pensano di saper far tutto – spiega Simone Zepponi, ingegnere informatico ed elettronico – e la maggior parte di chi installa impianti di video-sorveglianza o antifurto in realtà non ha le giuste competenze in materia. Magari è un elettricista di grande esperienza o un bravo tecnico informatico, ma non basta.”

L’Ingegner Zepponi è piuttosto giovane ma sin da bambino giocava con l’antifurto dei suoi genitori, installandolo e disinstallandolo. Da li è nata la sua passione per i sistemi di allarme e video-sorveglianza. “I laureati in Ingegneria vengono definiti con la Nomina di Dottori in ingegneria e siccome mi sono sempre occupato di allarmi le persone hanno iniziato a chiamarmi Dottor Antifurto, l’ho trovato un nome simpatico.”

Clienti soddisfatti

Quel nome oramai lo accompagna nella vita privata e anche a lavoro. Dottor Antifurto oggi è un negozio fisico, che si trova a Foligno, e dunque un’attività gestita dal giovane ingegnere con grande passione. “Mi capita spesso di vedere pubblicità di soluzioni che so bene non proteggere dai furti, o di kit economici che poi chi acquista non è in grado di far funzionare. Io ho sempre installato personalmente ogni sistema di sicurezza perché il mio obiettivo principale è il risultato. Se il sistema di antifurto e video-sorveglianza funziona correttamente può proteggere i miei clienti. Questo è lo scopo principale del mio lavoro.”

In effetti i suoi clienti sono soddisfatti e lo dimostra anche una sezione del suo sito in cui si possono leggere testimonianze di persone, con tanto di nome cognome e foto, che promuovono a pieni voti il lavoro del Dottor Antifurto. D’altronde il suo motto è “Il Dottor Antifurto ha la medicina e il ladro non si avvicina!”

Per informazioni, preventivi o assistenza su impianti già installati https://www.dottorantifurto.it