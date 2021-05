Casa disabitata tra i vicoli in fiamme, super lavoro per i vigili del fuoco

L'allarme dato da un passante giovedì mattina alle 6, dopo che ha visto l'incendio interessare una casa disabitata tra i vicoli di Arrone

Difficile intervento per i vigili del fuoco all’alba di giovedì 27 maggio per un incendio che ha interessato una casa disabitata, raggiungibile soltanto a piedi.

Le fiamme si sono propagate infatti da un’abitazione situata nel centro di Arrone, tra i vicoli. A lanciare l’allarme, intorno alle 6 del mattino, è stato un passante, che si è accorto del rogo. I vigili del fuoco di Terni sono ben presto intervenuti sul posto, ma è stato impossibile raggiungere la casa disabitata con l’autobotte. Nonostante il complicato intervento, sono riusciti a spegnere l’incendio prima che potesse interessare le abitazioni circostanti.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto, dopo la messa in sicurezza dell’area, interverrà il nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco per le indagini sulle cause del rogo. Non viene escluso che si sia trattato di un atto doloso visto appunto che la casa è disabitata.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

(foto di repertorio)