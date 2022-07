Caro energia, allarme per quattro comparti: rischio cassa integrazione

Il tema è stato oggetto di un confronto, al quale hanno partecipato per Confindustria Umbria il presidente Vincenzo Briziarelli e il direttore generale Simone Cascioli e per Cgil, Cisl e Uil i segretari regionali Andrea Farinelli, Maurizio Molinari e Angelo Manzotti. Unanime la posizione sull’esigenza di operare congiuntamente anche coinvolgendo le istituzioni regionali.

In autunno si teme una nuova emergenza per il gas

“Crediamo – ha sottolineato il presidente Briziarelli – che possa rappresentare un’ipotesi praticabile l’attivazione di un Tavolo regionale sul tema dell’energia che coinvolga direttamente anche la presidente Tesei e l’assessore allo Sviluppo economico Fioroni con l’obiettivo di portare l’emergenza energetica regionale all’attenzione delle istituzioni nazionali. Nei prossimi mesi – ha aggiunto Briziarelli – la situazione potrebbe peggiorare, perché sui costi dell’energia non si prevede a breve una discesa dei prezzi, con l’aggravante che in autunno e in inverno il consumo di gas andrà ad aumentare. Anche per questo, oltra a chiedere che sia fissato un tetto al prezzo del gas, vorremmo che potesse essere valutata la possibilità di aprire corridoi di emergenza anche per il gas, così come è stato fatto per l’esportazione di grano dall’Ucraina con il fine di gestire sia l’emergenza legata al fabbisogno alimentare che mitigare i problemi di natura economica e sociale”.

Confindustria Umbria: serve un tavolo tecnico regionale

Confindustria Umbria ribadisce la necessità di un tavolo tecnico regionale che coinvolga, al di là dell’appartenenza politica, le parti sociali ed economiche. “Confidiamo – ha concluso Briziarelli – che le istituzioni regionali dimostreranno anche in questa occasione la sensibilità già manifesta su queste tematiche”.

I sindacati: anche la Regione deve fare la sua parte

“È stato un primo incontro – il commento dei sindacati – utile a cercare soluzioni comuni per i lavoratori e per le imprese in grado di tamponare un ulteriore aggravamento della situazione che, da quanto ci riportano le nostre categorie e le stesse imprese, è purtroppo alle porte con la nuova impennata dei costi energetici. Da questo punto di vista il confronto tra Cgil, Cisl e Uil nazionali ed il Governo ha prodotto un primo risultato, ma occorre rafforzare gli interventi contro il caro-energia anche attraverso un’ulteriore tassazione degli extraprofitti delle imprese energetiche, delle multinazionali della logistica e dell’economia digitale. Accanto a questo – aggiungono i sindacati – anche la Regione Umbria dovrebbe fare la sua parte, per questo chiediamo la convocazione di un tavolo con le parti sociali dove portare le istanze di lavoratrici e lavoratori dell’Umbria”.