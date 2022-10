Caro bollette anche in ufficio: come ridurre i costi in 5 mosse - Tuttoggi

2. Staccare la luce di notte

In seconda battuta, lasciando l’ufficio la sera sarebbe meglio staccare completamente l’interruttore generale della luce elettrica. Questo succede perché anche quando i principali dispositivi elettrici non sono in funzione ma restano collegati alla spina di corrente consumano una piccola quantità di energia. Sebbene si tratti di un consumo limitato, si può comunque azzerare per far fronte al caro bolletta.

3. Spegnere il pc invece della modalità stand by

Diverse persone sono solite andare a pranzo lasciando il computer in modalità stand-by per ritrovare tutto il lavoro pronto al rientro come l’avevano lasciato. È una pratica comune ma sarebbe meglio che tutti perdessero questa cattiva abitudine. Sarebbe consigliabile, invece, spengere tutto per azzerare il consumo energetico in questo lasso di tempo.

4. Sfruttare la luce naturale

Spesse volte succede che l’illuminazione all’interno di un ufficio sia attivata anche quando in realtà non servirebbe. Sfruttare la luce naturale del sole aiuta invece ad abbassare i costi in un batter d’occhio. Per tale motivo, nella maggior parte degli uffici ci sono grandi vetrate proprio per far entrare la luce naturale che, tra i tanti vantaggi, stanca meno la vista rispetto a quella dei classici neon che si trovano in tutti i luoghi di lavoro.

5. Lavorare quando l’energia costa meno

Per finire, le imprese e gli uffici che cercano di fronteggiare il caro energia, potrebbero pensare di lavorare in alcune fasce orarie, in particolare quelle in cui l’energia costa meno. È una soluzione che hanno già messo in atto tante imprese e aziende energivore che cioè utilizzano enormi quantità di energia elettrica per svolgere il loro lavoro. Mettendo in atto dei contratti con l’impresa fornitrice di energia per calmierare il prezzo in determinate fasce orarie, si ottiene un beneficio economico non da poco. Ovviamente, non sempre è possibile ma anche iniziare il lavoro un’ora prima per sfruttare l’energia a basso costo, può essere d’aiuto.