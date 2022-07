Carnevale di Sant’Eraclio, in Comune il ringraziamento agli organizzatori

Insieme al presidente Fabio Bonifazi abbiamo intenzione di collaborare in stretta sinergia, non solo per ripetere l’edizione estiva 2023 ma anche per rilanciare al meglio il tradizionale appuntamento del Carnevale, che, tra l’altro, verrà coinvolto anche nell’ambito del Festival ‘Segni Barocchi’ e de “I Primi d’Italia”. Riallacceremo anche i rapporti con il grande evento della città gemellata de La Louvière.

Sant’Eraclio, è un esempio di come la stretta collaborazione tra le diverse realtà del territorio e la vicinanza dell’amministrazione comunale possano fare la differenza, a beneficio dei cittadini”.