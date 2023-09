Carcinoma colo-rettale, massimi esperti a confronto da oggi a Terni - Tuttoggi.info

Importante congresso a Terni sul tumore colo-rettale, si inizia con la lectio magistralis del professor John Nicholls, massimo esperto europeo

Medici a confronto da oggi pomeriggio (28 settembre) a Terni, con la partecipazione di uno dei massimi esperti a livello europeo, sul tema del carcinoma colo-rettale. Il congresso, in programma fino a domani all’hotel Garden, ha come titolo “Il carcinoma colo-rettale nell’era 3.0: certezze acquisite ed evoluzioni tecnologiche”. Ad organizzarlo il dottor Marco Coccetta, responsabile della Struttura semplice dipartimentale di Chirurgia Colon-Proctologica dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni e dalla sua équipe.

Saranno presenti all’appuntamento, per analizzare l’evoluzione dei risultati ottenuti e i possibili ulteriori sviluppi in tema di terapie, i maggiori esperti in materia, nazionali e internazionali. Numerosi – tra loro – quelli che operano in Umbria: nelle aziende ospedaliere di Terni e Perugia ma anche all’ospedale di Foligno (con la chirurgia robotica di Spoleto) ed a Orvieto.

L’apertura dei lavori è in programma alle ore 17 di oggi con il saluto delle autorità e la lettura magistrale del Prof. John Nicholls, personaggio di riferimento europeo della Chirurgia Colo-rettale. La prima giornata sarà impreziosita da un intervento musicale del Conservatorio “Giulio Briccialdi” di Terni, che darà il benvenuto ai partecipanti.

La seconda giornata – venerdì 29 settembre dalle ore 9 – prevede le relazioni dei massimi esperti della materia, approfondimenti sulle tematiche attuali e le evoluzioni future nel trattamento multidisciplinare del tumore del colon retto. È prevista, inoltre, nella sala “Erica”, una sessione sulle patologie benigne del colon-retto. Ad avvicendarsi saranno i seguenti relatori: Abenavoli L. (Catanzaro), Allaix M. (Torino), Allegritti M. (Terni), Arcidiacono F. (Terni), Ardito F. (Roma), Bartolini V. (Terni), Bianco F. (Napoli), Bracaccia M. (Orvieto), Bracarda S. (Terni), Buonanno A. (Civitanova Marche), Buononato M. (Orvieto), Caprera C. (Terni), Ceccarelli G. (Foligno), Cirocchi R. (Perugia), Coccetta M. (Terni), Desiderio J. (Terni), Di Marzo M. (Napoli), Donini A. (Perugia), Ferranti R. (Terni), Garofoli E. (Terni), Gentili F. (Terni), Giuliani D. (Terni), Grandone I. (Terni), Graziosi L. (Perugia), Marchetti G. (Terni), Marinozzi G. (Terni), Mosillo C. (Terni), Mutignani M. (Milano), Nahas S. (Sao Paulo – Brazil), Napolitano V. (Terni), Nicholls J. (London – UK), Nunzi M. (Terni), Ortenzi M. (Ancona), Parriani D. (Terni), Pennetti Pennella F. (Terni), Persiani R. (Roma), Pietroletti R. (S. Omero), Roila F. (Perugia), Rondelli F. (Terni), Rozzi A. (Terni), Rozzi S. (Terni), Scarcella M.L. (Terni), Sirgiovanni G. (Terni), Spizzirri A. (Terni), Tebala G. (Terni), Trippa F. (Terni), Trompetto M. (Vercelli).

I tumori del colon retto, per incidenza, rappresentano la terza neoplasia negli uomini e la seconda nelle donne. Nel 2022 sono state effettuate 48.100 nuove diagnosi di carcinoma colo-rettale (erano 43.702 nel 2020). In due anni l’incremento è stato di quasi 4.400 casi (4398). Questi numeri da soli danno la dimensione del problema.

(foto di repertorio)