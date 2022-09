Carcere Terni, nuovi spazi per il rapporto detenuti-figli - Tuttoggi

Detenuti, il rapporto genitori-figli nel carcere

Molto toccante, secondo la Santini anche l’ambiente della ludoteca, dove i bimbi trascorrono del tempo giocando e leggendo probabilmente in attesa di vedere il proprio genitore. “Lì su una piccola parete in basso – dice la vice presidente – c’era una scritta appena leggibile fatta con un gessetto: “Vi amo papà e mamma”, un colpo al cuore, una frase semplice che apre scenari mentali di grande commozione e dolore. Per questo – aggiunge – mi sono immediatamente relazionata con le operatrici addette ai progetti soprattutto artistici con e per i detenuti prendendo i primi contatti per poter aiutare a creare progetti che possano intervenire su questi spazi addetti ad accogliere bambini all’interno di un ambiente che ovviamente non nasce per loro”.

Nuovi spazi per i detenuti e i loro figli

“Lo spazio inaugurato questa mattina, la ludoteca, sono entrambi importantissimi – osserva la vice presidente – sono dei passi di sensibilità grandissima nei confronti di questo delicato equilibrio bambino-genitore detenuto, ma tutti noi abbiamo un dovere morale, ognuno per le sue possibilità e volontà, di aiutare il sistema carcerario del proprio territorio ad avere la massima attenzione e propositività al riguardo. Il mio impegno personale – sottolinea – prevede il coinvolgimento di artisti e artiste locali che vogliano dare un apporto significativo all’abbellimento di queste zone e al coinvolgimento dei detenuti, dei loro figli e, perché no, delle fasce più giovani della nostra comunità, ad operare fattivamente riuniti in progetti artistici e socialmente utili. A tal proposito, essendo anche presidentessa della Consulta Giovanile del Comune di Terni – conclude – cercherò di coinvolgere uno o più gruppi di lavoro sull’argomento per mettere in campo nuove idee”.